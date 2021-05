Uepa divulga lista com resultado dos classificados no vestibular 2021

A Universidade Estadual do Pará (Uepa) divulgou, na manhã desta sexta-feira (21), o listão de aprovados no vestibular de 2021. A relação dos classificados está disponível no site da instituição, por campus e curso.

Os inscritos no processo seletivo também podem acessar os resultados individuais, a partir de cadastro realizado com CPF e senha.

Nas redes sociais, a instituição divulgou os nomes dos primeiros colocados para o curso de Medicina, Victor Hugo Costa Bartocci, Eduardo Cunha Lobato e Maria Victoria Souza da Silva Conde

Para concorrer, os candidatos realizaram as provas do Enem 2020. A Uepa ofertou 3.838 vagas, distribuídas em 21 campi por 17 municípios do Pará. Houve reserva de 50% das vagas para candidatos cotistas.

A matrícula dos calouros deve ocorrer entre 2 e 11 de junho. O período letivo é planejado para iniciar no dia 2 de agosto de 2021.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil