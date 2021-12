Três alunos desaparecem em passeio escolar no Mato Grosso e um é achado morto em cachoeira

Um dos três estudantes, que desapareceram no Circuito das Cachoeiras, no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, em Cuiabá, foi encontrado morto nessa segunda-feira (6).

Dois deles conseguiram ser localizados na trilha, mas Daniel Hiarlly Arruda de Oliveira, de 14 anos, já estava sem vida a três metros de profundidade da cachoeira. Os adolescentes são alunos da Escola Estadual Professor Welcio Mesquita de Oliveira.

A diretora da unidade de ensino contou ao G1 que 60 estudantes participaram da excursão. Ao final da atividade extracurricular, durante a contagem no ônibus, os professores perceberam a falta dos três adolescentes.

Os educadores chamaram o Corpo de Bombeiros, que localizou dois alunos. Daniel foi achado, cinco horas depois, morto na Cachoeira da Prainha. Participaram das buscas cinco bombeiros e um cão.

Legenda: Estudante do 2º ano faleceu durante excursão da escola Foto: Reprodução

Outra excursão da escola no mesmo local da ocorrência estava marcada para esta terça-feira (7). A atividade, no entanto, foi cancelada pela unidade.

Pesar

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) lamentou a morte de Daniel Hiarlly, aluno do 2º ano do Ensino Médio, e reforçou que o passeio cumpriu as normas de segurança.

"A Seduc reforça que as aulas de campo são realizadas de acordo com protocolos específicos, que foram seguidos pelos profissionais da escola e com autorização dos pais e responsáveis pelos alunos. Além disso, a instituição informa que está prestando todo apoio e suporte à família, escola e comunidade escolar.