Prefeito do interior de SP expulsa pessoas em situação de rua para cidade não "virar um lixo"

Pessoas em situação de rua de Monte Mor, no interior de São Paulo, estão sendo removidos da cidade contra a vontade pela Prefeitura. Ao justificar a medida, o prefeito Edivaldo Brischi (PTB) disse que não deixará o município "virar um lixo".

"Eu vou mostrar como se governa uma cidade. Fiquem bravo comigo. Podem ficar. Mas agora tem prefeito nessa cidade", disse Brischi, em um vídeo gravado por ele e publicado em redes sociais.

O prefeito afirma no vídeo que, na quinta-feira (15), mandou fazer seis viagens transportando os sem-teto. Citou as cidades de Rio das Pedras, Bauru, Campinas, São Paulo e Orquídeas. Disse ainda que nesta sexta-feira (16) haveria mais duas viagens, para Itararé e São Rafael.

"Preciso cuidar da minha cidade. Pessoas do bem, me ajudem! Me apoiem! Tem muita gente 'metendo o lôco' (sic) no Edivaldo. O lôco (sic) no prefeito. Só que eu não aguento mais essa situação. Eu não posso ver minha cidade virar um lixo", disse o prefeito.

Cidades de origem

O destino, segundo a Prefeitura, seriam as cidades de origem das pessoas. No entanto, um dos grupos buscou a Polícia após afirmar ter sido levado à força para outro município.

"Eles disseram que foram colocados numa van e trazidos para cá, sem o consentimento deles. Na verdade, eles disseram que nem sabiam para onde estavam sendo levados", disse Emerson Martins, delegado em Boituva, cidade a 85 quilômetros de Monte Mor, e onde a queixa foi registrada.

O grupo foi encaminhado para o serviço de assistência do município. Um inquérito foi aberto para apurar a prática do crime de constrangimento ilegal. O caso ainda pode ser denunciado ao Ministério Público.

O prefeito Edivaldo Brischi diz que já tentou buscar alternativas para pessoas em situação de rua na cidade, mas não teve sucesso.

"Eu tenho uma grande preocupação. A gente fez um trabalho com eles; levou eles (sic) pra morar em alguns lugares. Teve gente que foi ser caseiro, e o que aconteceu? Eles voltaram pra rua. E por que voltaram? Porque eles já têm o benefício deles. Todos eles têm benefício, e a maioria da população fica sustentando eles com marmita", afirmou o prefeito.

Transferência para Boituva foi acordada, diz Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Monte Mor se pronunciou, no início da tarde desta sexta-feira.

"Sobre a transferência em questão (para Boituva), vale ressaltar que só ocorreu após ser oferecida a possibilidade de retornarem para suas cidades de origem. Sendo assim, a transferência somente ocorreu para aqueles moradores que concordaram."

Ainda segundo a nota, o Município diz que ainda não foi contatado pela Prefeitura de Boituva nem pelo Ministério Público, e que as pessoas que ficavam próximas ao terminal rodoviário estavam sendo acompanhadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, desde o início do ano, "com todo o trabalho específico de praxe, incluindo triagem e abordagem social".