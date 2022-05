Onça mata sucuri para ensinar filhote a caçar no Pantanal de Mato Grosso; veja vídeo

Imagens registraram uma onça-pintada matando uma sucuri de aproximadamente 4 metros para tentar ensinar seu filhote a caçar no Rio Piquiri, em Porto Jofre, no Pantanal Mato-grossense, no último sábado (28).

No vídeo, registrado pelo pecuarista Cleyson Athaide, o animal aparece na água com a cobra morta na boca.

De acordo com informações do portal g1, Cleyson e os amigos estavam em um barco a caminho de uma pousada da região, quando se depararam com a onça e o filhote em cima de uma barranco, às margens do rio.

A onça queria que o filho entrasse na água, mas o filhote, receoso, hesitou em ir. Logo depois, a mãe onça resolveu ensinar ao pequeno a caçar. Ela capturou uma sucuri que estava às margens do rio e voltou para mostrar ao filhote.

"Quando a gente viu, a cobra já estava morta. Ela estava com a cabeça comida. A onça estava tentando descer o filhote do barranco, mas ele não descia. Então, a mãe pulou na água e depois subiu de volta até o pequeno. Ela estava tentando ensinar ele a caçar", disse o pecuarista, em entrevista ao portal.