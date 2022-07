Mulher expulsa ladrão a vassouradas após tentativa de assalto no Distrito Federal; veja vídeo

Uma mulher reagiu a um assalto e expulsou um ladrão a vassouradas em uma loja na região da Fercal, no Distrito Federal, na noite da última quarta-feira (27).

Nas imagens da ação, que foi gravada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, é possível ver que o homem chegou ao local com um casaco e as mãos no bolso. Em seguida, ele ameaçou a funcionária no caixa, mas acaba expulso com uma vassoura.

Veja

A Polícia Civil, que atendeu o caso, afirmou que o suspeito foi preso em flagrante e já possuía outras passagens por crimes como furto, roubo e tráfico de drogas.

Enquanto isso, a funcionária prestou depoimento e afirmou que o suspeito fingiu que estava armado ao ameaçá-la de morte. Agora, ele deve responder por roubo.

