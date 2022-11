MP investiga discriminação e discurso de ódio praticados por alunos de escolas particulares do RS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) apura o caso envolvendo manifestações discriminatórias e discurso de ódio praticados por alunos de escolas particulares de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Por meio do Whatsapp, os estudantes do Colégio Farroupilha e do Colégio Israelita atacaram bolsistas e apoiadores do presidente eleito Lula (PT). Os discursos foram registrados em vídeos e divulgados em redes sociais.

Os ataques começaram depois que uma aluna bolsista do Colégio Farroupilha comemorou, em um grupo de estudantes, a vitória do petista. No Colégio Israelita, os alunos ironizam eleitores do PT, além de pobres, negros e pessoas consideradas gordas.

Conforme nota enviada ao site G1, a prática foi condenada pelas duas instituições de ensino, que puniram os estudantes e ressaltaram que os atos não condizem com os valores das instituições.

O Ministério Público exigiu a identificação dos agressores e o esclarecimento sobre quais medidas estão sendo tomadas. Também foi solicitada uma reunião com os pais dos alunos.

