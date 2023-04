Motorista é preso após levar drogas em ônibus escolar em MT

O motorista de um ônibus escolar foi preso em flagrante nesta quarta-feira (5) por transportar drogas no veículo, no município de Cáceres, no Mato Grosso.

A Polícia Federal apreendeu 30 kg de entorpecentes, entre maconha, pasta base e cloridrato de cocaína, e o veículo. As drogas estavam em malas de viagem no interior do ônibus escolar, que pertence à prefeitura municipal de Cáceres.

A Secretaria de Educação de Cáceres informou que o condutor é prestador de serviços de uma empresa terceirizada, e não do quadro efetivo da prefeitura.

Não havia nenhum aluno no interior do veículo no momento da apreensão, ressaltou o órgão em nota. A pasta segue em contato com a autoridade policial para que o ônibus seja devolvido após os procedimentos de praxe.

Motorista foi até a fronteira com a Bolívia

As investigações sobre o caso começaram após denúncia anônima. Na tarde de quarta, após o transporte dos alunos, o motorista de 53 anos foi flagrado dirigindo até a fronteira com a Bolívia, segundo a Polícia Federal.

O homem tentou repassar as drogas para uma mulher de 26 anos, também moradora de Cáceres. Durante o tráfico do material ilícito, a policia parou o carro e prendeu os dois em flagrante.