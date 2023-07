Veja 10 mensagens de Dia dos Amigos de 2023 para celebrar a amizade

O Dia do Amigo, comemorado dia 20 de julho no Brasil, marca uma data para celebrar as amizades e as parcerias feitas ao longo da vida. Em outros países, a celebração ocorre dia 30 de julho.

A data foi criada pelo argentino Enrique Ernesto Febbraro, inspirada no dia que o homem pisou na superfície da Lua pela primeira vez, em 20 de julho de 1969. Segundo o jornal La Nación, ele teria pensado que o evento aproximava todoa as pessoas do planeta.

Confira 10 mensagens para enviar no Dia do Amigo

"Obrigada por partilhar comigo os momentos de alegrias e de tristezas. Feliz Dia do Amigo!"

"Feliz Dia do Amigo para vocês que sempre topam as minhas maiores loucuras. A vida é muito mais feliz sendo partilhada com vocês!"

"O melhor da nossa amizade é que não precisamos nos ver todos os dias para manter a relação. Aproveito esse Dia do Amigo para lembrar que você pode contar comigo para qualquer parada!"

"Ter você na minha vida é um grande privilégio e uma alegria maior ainda. Feliz Dia do Amigo para uma das pessoas mais importantes da minha vida!"

"Escolher aqueles que estão ao seu lado na caminhada da vida é uma das coisas mais importantes. Sou grata por poder contar contigo, amigo! Feliz Dia!"

Legenda: Dia do Amigo é uma data para celebrar a amizade Foto: Shutterstock

"Um brinde aos meus amigos que estão comigo nos melhores e nos piores momentos. Agradeço a Deus pela existência de vocês, e que esta comemoração do Dia do Amigo seja o início de um ano com muitas novas aventuras com vocês!"

"Obrigada pela amizade verdadeira e sincera. Feliz Dia do Amigo!"

"Em meio às infinitas possibilidades de tempos e lugares, agradeço por nossos tempos e espaços terem se encontrado. Não seria a mesma pessoa sem você! Feliz Dia do Amigo!"

"Apesar da distância, quero que saiba que sou muito grato por tudo que fez por mim. Feliz Dia do Amigo! Não consigo pensar em amizade sem lembrar de ti!"

" Amigos são como presentes, é preciso cultivá-los sempre. Feliz Dia do Amigo!"

"Você é a família que escolhi para ter na minha vida. Sou grato pela lealdade e parceria. Feliz Dia do Amigo!"