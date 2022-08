Menino de dez anos morre após cair de brinquedo em parque de diversões em São Paulo

Um menino de dez anos morreu, na noite do último sábado (30), após cair de um brinquedo em um parque de diversões no bairro Jardim Vergueiro, zona sul de São Paulo.

Murillo Santos, segundo a família informou ao G1, estava com um amigo num brinquedo chamado 'Skiing Dance' quando, assim que os dois foram descer, o equipamento voltou a funcionar e fez com que eles caíssem.

"Quando ele estava saindo do brinquedo com o amigo, o brinquedo voltou a funcionar com eles descendo. Eram para ser duas tragédias, mas o amigo dele conseguiu escapar. O Murillo já não conseguiu. Ele era uma criança super carinhosa amorosa", comentou Jéssica Brandão, parente do menino.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, por outro lado, informou ao G1 que Murillo teria pulado da cadeira do brinquedo no momento da parada. O caso ainda deve ser periciado.

A criança chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Homenagens e protestos

No domingo (31), parentes e amigos de Murillo protestaram em frente ao parque. O caso, registrado na polícia como "morte suspeita" e "queda acidental", também repercutiu nas redes sociais.

Nesta segunda (1º), a escola municipal onde o menino estudava suspendeu as aulas no turno da manhã em respeito à família. O corpo foi velado e enterrado no cemitério São Pedro, na Vila Alpina.

Legenda: Escola suspendeu aulas no turno da manhã nesta segunda-feira (1º). Foto: Gianvitor Dias/TV Globo

A Prefeitura de São Paulo também se manifestou sobre a morte. Disse ao G1 que o parque está localizado em uma área particular com auto de licença provisória para funcionamento. "A gestão municipal lamenta profundamente o acidente ocorrido com a criança e se solidariza com os seus familiares", concluiu o comunicado.

Funcionamento do parque

O parque referido tem previsão de permanecer aberto, pelo menos, até o próximo domingo (7).