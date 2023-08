Menino de 7 anos que brincava com calcário morreu asfixiado por soterramento, conclui laudo do IML

Um menino de 7 anos morreu após brincar com calcário, em Ipiranga, no interior do Paraná. A causa da morte, segundo laudo pericial da Polícia Civil, foi asfixia por soterramento. As informações são do g1.

O caso ocorreu no último 3 de agosto, na fazenda da família, quando o pai do menino aplicava calcário na lavoura. Laudos complementares são aguardados pela Polícia para auxiliar nas investigações.

"Vamos ouvir ainda essa semana os familiares do garoto para verificarmos com exatidão as circunstâncias que ocorreram esse acidente", afirmou o delegado Juarez Filho

O menino morreu enquanto brincava com uma carga de calcário. Conforme o tio da criança, ele sufocou após inalar o pó. O pai da criança percebeu que o filho estava "enterrado" no calcário e o retirou do local, levando o para o hospital.

A família não sabia os riscos do mineral e tanto a criança quanto outros membros da família já haviam brincado com o material anteriormente.

Manuseio de calcário

O calcário é um mineral utilizado em lavouras para corrigir a acidez do solo. Conforme o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), o mineral deve ser armazenada em local seco e limpo, na embalagem original fechada.

A substância pode causar irritação nos olhos, pele e sistema respiratório. Quando prolongada poderá causar tosse, falta de ar, diminuir a função pulmonar, irritar os olhos e até mesmo provocar câncer.

"Se não respirar, se a respiração for irregular ou se ocorrer parada respiratória, fornecer respiração artificial ou oxigênio por pessoal treinado”, informa o Instituto.