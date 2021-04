Mãe de Henry Borel, Monique Medeiros escreveu 'me sinto culpada' em mensagem enviada ao pai

Em mensagens recuperadas pela Polícia Civil no celular da professora Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, de 4 anos, mostram diálogos entre ela e a família. Ao pai, o funcionário civil da Aeronáutica Fernando José Fernandes da Costa e Silva, Monique escreveu "me sinto culpada" no dia 15 de março, uma semana após a morte do filho.

Na conversa, obtida pelo jornal O Globo, a professora disse à 1h18: “Devo merecer o que está acontecendo. Tudo foram escolhas minhas. Agora estou colhendo. Me sinto muito culpada”. Então o pai responde: “Todos nós erramos.” E Monique continua: “Eu deveria ter colocado ele na cama dele que era mais baixa. Deveria ter dormido no quartinho dele com ele”. Fernando finaliza: “Nada acontece se Deus não permitir.”

O trecho faz parte das 134 mensagens em que ela trocou com o pai e foram recuperadas pela Polícia. Ao todo, os agentes encontraram 360 diálogos entre a professora e a família, entre os dias 13 e 24 março. Dois dias depois, policiais apreenderam quatro aparelhos celulares da família na casa onde moram, em Bangu, no Rio de Janeiro.

Para a mãe, a também professora Rosângela Medeiros da Costa e Silva, Monique enviou 226 textos, arquivos e trocou ligações. No dia 16 de março, a mãe de Henry conta que estar indo para o escritório do advogado André França Barreto, que, na ocasião, representava ela e o namorado, o médico e vereador carioca Jairo Souza Santos Junior, Dr. Jairinho (sem partido).

Na mensagem, ela conta que passou por “sete horas de interrogatório” no local durante o dia anterior, “fazendo um possível inquérito” e escreve: “Que Deus me ajude”. Então Rosângela responde: “Isso tudo vai passar. Foi o que eu lhe disse. Tem coisas que nós, mães não conseguimos evitar que o filho passe. Estou em oração por você e Deus escuta nossas orações.”

“Você foi a melhor mãe para o seu filho. Tenha certeza do que você foi e ele será sempre grato. Te amo e rezo sempre. Não tenha medo de nada. O que não foi feito ou da maneira que foi feito foi o seu entendimento como mãe. Mãe quer sempre educar mesmo que muitas vezes nos parece errado. Te amo. Isso tudo vai passar. Entregue a Deus a sua vida e espera a recompensa”, disse a avó de Henry à filha.

Depoimento à Polícia

Em declaração aos investigadores, Rosângela descreveu Henry como sendo um garoto doce, tímido, introvertido, educado e excelente aluno. Ela disse ter recebido uma ligação da filha no dia da morte do neto, 8 de março, em que Monique contou que “Henry não está respirando!”. Em seguida, a avó se dirigiu para o Hospital Barra D’Or, onde a criança foi levada, e soube durante o trajeto que o Henry faleceu. Rosângela contou que encontrou a filha “desolada” ao chegar na unidade de saúde.

Ao ser interrogada sobre a causa da morte do menino, ela disse que “pelo que soube” ele teve uma hemorragia causada “por uma queda”. A versão é diferente da que os investigadores acreditam. Para eles, Henry foi assassinado com emprego de tortura e sem oportunidade de defesa e apontam o padrasto da criança, Dr. Jairinho, como principal suspeito.

Monique e Jairinho estão presos por suspeita de homicídio duplamente qualificado, por emprego de tortura e impossibilidade de defesa.

Morte de Henry Borel

Henry Borel morreu na madrugada de 8 de março, no apartamento em que vivia com Monique e Dr. Jairinho, na Barra da Tijuca. Segundo as investigações, ele era agredido pelo vereador com bandas, chutes e pancadas na cabeça. Monique tinha conhecimento da violência desde o dia 12 de fevereiro, pelo menos.

O laudo da perícia sobre o corpo concluiu que a criança apresentava 23 lesões provocados por ação violenta e descartou a versão apresentada por Monique Medeiros, de que o filho teria se machucado ao cair da cama.

Legenda: O corpo do menino deu entrada no hospital já sem vida Foto: reprodução