Jacaré gigante é capturado com pá carregadeira no Tocantins; veja vídeo

Um jacaré gigante foi capturado em um lago do distrito de Porto Nacional, no Tocantins. As imagens do animal, que tem mais de 4 metros, sendo amarrado com cordas e içado por uma pá carregadeira viralizaram nas redes sociais neste domingo (24).

O jacaré depois foi colocado em uma caçamba e transportado para outro local. O caso aconteceu às margens de uma mineradora.

Veja vídeo de jacaré gigante sendo capturado

De acordo com informações do portal g1, o Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado e, quando chegou ao local, encontrou o animal vivo e capturado pelos funcionários da empresa.

A Polícia Militar informou que recebeu denúncias sobre tentativas de ataque ao animal e foi até ao local. Os militares ainda afirmaram que o jacaré estava com lesões antigas, sem as patas dianteiras e provavelmente cego de um olho.