Humorista Lucian Rufo Barbosa morre em acidente com carreta no Tocantins

O humorista Lucian Rufo Barbosa morreu, aos 34 anos, após acidente de carro, na rodovia TO-255, no último sábado (13). A colisão frontal entre o veículo e uma carreta ocorreu a cinco quilômetros de distância do município Ponte Alta do Tocantins, onde ele morava. Conforme o g1, o motorista da carreta se apresentou na 11ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Porto Nacional, para prestar depoimento e foi liberado.

A Polícia Militar detalhou que Lucian estava sozinho no carro dele. O humorista era conhecido nas redes sociais por vídeos de humor e piadas sobre assuntos do cotidiano.

Lucian morreu no local do acidente, devido ao impacto da batida. O corpo dele foi encaminhado ao Núcleo de Medicina Legal de Porto Nacional, antes de ser liberado para o velório. A ocorrência está sendo investigada pela 81ª Delegacia de Polícia Civil de Ponte Alta do Tocantins.

Legenda: Prefeitura de Ponte Alta do Tocantins lamentou a morte de Lucian Foto: Reprodução

Antes do acidente, ele tinha publicado um vídeo mostrando um gafanhoto conhecido como "esperança" e brincou com a mãe sobre o encontro ele ele o inseto. "Bom sinal! Mãe, se a senhora tiver vendo esse storie, saiba que vai dar tudo certo!".

Veja também

Além do trabalho nas redes sociais, Lucian também era servidor da Secretaria da Educação de Tocantins. Em nota, a prefeitura de Ponte Alta do Tocantins lamentou a "perda inesperada" do humorista. "Nesse momento de tristeza, rogamos a Deus que console os corações de amigos e familiares”, escreveu.