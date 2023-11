Homem em situação de rua é morto após oferecer paçoca a filha de suspeito em SC

Um homem em situação de rua e vendedor de paçocas foi morto a facadas em frente a um supermercado em Blumenau, em Santa Catarina, na última sexta-feira (3). A Polícia Militar informou ao portal g1 que o crime ocorreu após a vítima oferecer uma paçoca à filha do suspeito.

Após o vendedor de paçocas oferecer o produto, o pai teria entrado no supermercado. Ao sair do estabelecimento, discutiu com o vendedor e o esfaqueou cinco vezes, segundo a PM.

O suspeito foi preso em flagrante e o caso é investigado pela Polícia Civil. Não foi informado se o homem comprou a arma do crime no supermercado.

Uma pessoa que passava pelo local gravou um vídeo mostrando o esfaqueamento e o suspeito caminhando em direção à filha com a mão aparentemente ferida. O Diário do Nordeste optou por não mostrar as imagens.

O advogado Rodolfo Warmeling, que representa o suspeito, disse que ele passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva.

A defesa alega que a vítima teria chutado o carinho de bebê da criança e ameaçado a família.