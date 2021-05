Helicóptero com duas pessoas cai no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo

Um helicóptero caiu, na tarde desta segunda-feira (3), no aeroporto Campo de Marte, em Santana, na Zona Norte de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. Ambos estão feridos, segundo a Infraero. As informações são do portal G1.

Informações preliminares indicaram que acidente ocorreu por volta de 13h50, na Avenida Santos Dumont, próximo ao número 1979. Quatro viaturas foram acionadas para o local. Segundo a Globonews, o acidente teria ocorrido na hora em que a aeronave efetuava pouso.

A Infraero informou, posteriormente, que o acidente ocorreu por volta das 13h23, durante fase de teste de motores. O helicóptero, de modelo Robson, estava com dois ocupantes. A pista do aeroporto está fechada para inspeção das causas do acidente pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Já a empresa operadora da aeronave, a AGD Aviation, disse que o helicóptero estava voltando de uma instrução de voo, e que os envolvidos no acidente estão bem.

Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero está com a documentação em dias.