Desabamento em empresa de contêiner deixa 3 mortos e mais de 30 feridos em Itapecerica, SP

Pelo menos três pessoas morreram e 31 pessoas ficaram feridas em um desabamento dentro de uma empresa de contêiner nesta terça-feira (20) em Itapecerica da Serra, Grande São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu em uma área onde estava ocorrendo uma reunião. A laje do local desabou e atingiu os funcionários.

Os bombeiros informaram que 19 viaturas e 78 agentes foram enviados ao local. Os feridos foram socorridos para prontos socorros da região e para o Hospital Geral de Itapecerica.

As causas do acidente também não foram informadas.

O candidato a deputado estadual, Jones Donizette (Solidariedade), e a candidata a deputada federal Ely Santos, visitavam a empresa no momento do desabamento e ficaram feridos.

"Os dois foram resgatados com vida. Quatro integrantes da sua equipe também ficaram entre os escombros. Eles já foram resgatados e levados ao hospital. Jones Donizette lamenta profundamente e se solidariza com as famílias vítimas desse desastre, e pede orações pra que as vítimas internadas tenham pronta recuperação", inforomou a nota.