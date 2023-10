Deputada Lucinha é sequestrada por homens armados no Rio de Janeiro

A deputada estadual do Rio de Janeiro Lúcia Helena Pinto de Barros (PSD-RJ), conhecida como Lucinha, foi sequestrada por homens armados, na manhã deste domingo (1º), em um sítio na Zona Oeste. Ela já retornou para casa. As informações são do G1.

A assessoria da parlamentar informou que Lucinha "se encontra bem e em segurança". "Agradecemos toda a preocupação e carinho de todos!", disse, em nota.

Como foi o sequestro

Conforme apuração do portal, a deputada estava na propriedade para comemorar o aniversário de 63 anos, mas cancelou a festa devido à chuva. No momento em que ela e sua equipe estavam desmontando a estrutura do evento, o grupo invadiu o local e abordou as pessoas presentes.

Lucinha teria conversado com os criminosos, e eles exigiram um carro para fugir.

Contudo, o grupo também levou a parlamentar e a liberou na favela Vila Kennedy, na capital carioca. Ela conseguiu sair do local em um carro por aplicativo. O veículo utilizado para a fuga já foi encontrado.

Ainda conforme o G1, durante a abordagem, um dos criminosos teria identificado que um segurança de Lucinha era policial militar e teria ameaçado matá-lo.

O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). A investigação ficará com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Veja também

Quem é a deputada Lucinha?

Lúcia Helena Pinto de Barros, a Lucinha, tem 63 anos e entrou na política como vereadora, em 1997, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) à época. Em 2000, foi reeleita. Nesse período, presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou a máfia do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Depois, exerceu dois mandatos como vereadora. Em 2011, assumiu o cargo de deputada estadual pela primeira vez, onde segue desde então.