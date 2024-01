Criança de seis anos é dada como desaparecida em praia no Rio de Janeiro

Um menino de seis anos de idade desapareceu na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde dessa quinta-feira (4). Segundo a Folha de S. Paulo, Édson Davi Silva Almeida estava acompanhado do pai, Édson dos Santos Almeida, 47, que trabalha como barraqueiro na praia.

Édson contou que o filho sumiu depois de sair para brincar com crianças estrangeiras na orla, que estava movimentada. "Sei que um gringo estava com duas crianças brincando de bola com ele. [...] Ele [Édson Davi] se fazendo de goleiro. Nisso, eu atendendo um cliente, fechando conta, quando me dei conta de que meu filho sumiu. Eram 16h50, 17h, quando aconteceu", relatou o pai.

Irmã do garoto, Giovana Almeida acrescentou que Édson Davi não teria entrado no mar porque tem medo. O pai também reforçou que, antes de entrar na água, o filho sempre pedia autorização. "Era um menino muito obediente, sempre que se aproximava da água pedia [antes]. Então, não acredito que tenha entrado na água", afirmou.

Bombeiros fizeram buscas pelo menino no mar, mas não encontraram nada.

Momentos antes de desaparecer

Segundo o pai, antes de brincar na areia com as crianças estrangeiras, o filho fez um lanche na barraca da família.

Édson Davi chegou a abraçar o pai e posar para um vídeo rápido. Nas imagens, ele aparece sorrindo, de camisa térmica preta.

Investigações

O caso é investigado pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) do Rio. O pai do garoto, Édson, acredita que encontrará o filho logo. "Tenho certeza de que uma hora uma notícia boa irá chegar", afirmou.

A família da criança mora na zona oeste da cidade, em Gardênia Azul, e trabalha há três anos próximo ao posto 4 da Barra da Tijuca.