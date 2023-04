CNJ decide, por unanimidade, investigar juiz flagrado agredindo esposa

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu, nesta terça-feira (11), que irá investigar Valmir Maurici Júnior, juiz acusado de agredir e cometer violência sexual contra a própria esposa.

Na decisão, tomada por unanimidade, o CNJ anunciou a abertura de um processo administrativo disciplinar para apurar o caso. O conselho também determinou o afastamento do magistrado do cargo. As informações são do portal g1.

Em vídeos anexados na denúncia, o juiz aparece agredindo a mulher na casa em que os dois moravam, em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo. A vítima relata episódios de violência psicológica, sexual e física.

Na semana passada, o juiz havia sido afastado da 5ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). A decisão foi do desembargador Fernando Antonio Torres Garcia.

RELEMBRE O CASO

Valmir é acusado pela mulher de violência física, sexual e psicológica. Em vídeos exibidos no Fantástico, o magistrado dá empurrões, chuta e xinga a esposa.

Os registros foram feitos pelo celular da mulher, que escondeu a câmera para gravar as agressões em outubro de 2022. Em abril de 2022, um vídeo mostra que ele a estuprou.

Em entrevista, a vítima relata que não é a única. Um cofre na casa do juiz escondia diversos registros com outras mulheres.

Por conta do sofrimento, ela revelou ter desenvolvido quadros de depressão e ansiedade, chegando a atentar contra a própria vida.