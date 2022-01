Cinco das 10 vítimas da queda de paredão em Capitólio serão enterradas no Sul de Minas

Cinco das 10 vítimas do acidente em Capitólio devem ser enterradas nesta segunda-feira (10), no Sul de Minas. Thiago Teixeira da Silva Nascimento será enterrado em São José da Barra (MG). Os corpos de Marlene Augusta Teixeira da Silva, Sebastião Teixeira da Silva, Geovany Teixeira da Silva e Geovany Gabriel Oliveira da Silva serão sepultados em Serrania (MG). Julio Borges Antunes foi enterrado neste domingo (9). As informações são do G1.

As dez vítimas do acidente eram familiares e amigos uns dos outros. Marlene e Sebastião eram casados. Eles eram pais de Geovany Teixeira, que era pai de Geovany Gabriel. O casal também era os tios que a costureira Alessandra Barbosa estava procurando no dia do acidente, além de serem tios da vítima Thiago. Maycon era namorado de Camila. Julio era amigo da família.

O enterro de Thiago Teixeira da Silva Nascimento, 35, estava marcado para às 10 horas, no cemitério municipal de São José da Barra. Também em São José da Barra foi sepultado o corpo de Julio Borges Antunes, 68. Ele foi a primeira vítima a ser identificada.

Em Serrania, o velório e o enterro serão comunitários. O sepultamento de Marlene, Sebastião, Geovany Teixeira e Geovany Gabriel deve acontecer às 17 horas, no cemitério municipal. O velório será no ginásio poliesportivo da cidade e deve começar assim que os corpos cheguem na cidade.

As outras duas vítimas já identificadas, Maycon Douglas de Osti e Camila da Silva Machado serão sepultadas em Sumaré.

Investigação



Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Além da Polícia Civil, a Marinha informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas do deslizamento de pedras no Lago de Furnas.

O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva (PP), disse. em entrevista coletiva neste domingo, que nunca havia ocorrido acidente como este e, por isso, não há um estudo ou análise geológica sobre os paredões.

No domingo, o prefeito já tinha anunciado o fechamento do turismo aquático na cidade. Segundo ele, estão fechadas as entradas dos cânions e também do local conhecido como Cascatinha.