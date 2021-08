Caminhão bate em carro e derruba passarela sobre linha do metrô no Rio; veja vídeo

Um caminhão derrubou uma passarela sobre a Linha 2 do metrô na zona Norte do Rio de Janeiro, no fim da noite dessa quinta-feira (12). Transportando farinha, o veículo bateu na estrutura na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura do Hospital de Acari, entre as estações de Acari e Coelho Neto. O Corpo de Bombeiros informou não haver feridos. As informações são do portal G1.

Com a colisão, a passarela desabou e fez um trem frear bruscamente para não bater nos destroços da estrutura derrubada. Todos os passageiros foram retirados da composição em segurança. O motorista do metrô não ficou ferido.

Após o incidente, cinco estações do metrô foram fechadas na Zona Norte, mas reabriram por volta das 6h15 desta sexta (13). O MetrôRio informou, por volta das 7h20, que a operação estava sendo realizada com intervalos regulares, além de que todas as estações estavam abertas nas linhas 1, 2 e 4.

Legenda: Trabalhadores realizaram serviços para retirada da estrutura durante a madrugada Foto: reprodução/TV Globo

O movimento para a retirada da estrutura da passarela foi intenso ao longo da madrugada desta sexta e continuando pela manhã. O Corpo de Bombeiros informou que um carro também se envolveu no acidente, mas o motorista não ficou ferido.

Como foi o acidente

O caminhão atingiu um carro, subiu em um canteiro e bateu na passarela de ferro, que tombou. Conforme o caminhoneiro, identificado como José Francisco, ele foi fechado por um carro na Avenida Brasil, perdendo o controle do veículo com a farinha.

"Eu ia entrar na Dutra, tomei uma fechada de um carro, não consegui entrar e cheguei direto. Fui contornar aqui mas, quando eu desci, bati em um carro e perdi o controle e o caminhão tombou, bateu na passarela e não vi mais nada. Eu não senti nada. Quando tombou, eu fiquei preso no cinto de segurança aí chegou o pessoal e me tirou lá de dentro", relatou o caminhoneiro ao G1.

O motorista do carro, Leandro Trindade, afirmou que iria pegar uma passageira antes da colisão. "Quando subi uma ruazinha, eu dei de frente com a carreta vindo na minha direção. Só deu tempo de jogar para a esquerda e, quando eu vi, ela me arrastou e bati na passarela", afirmou.

A composição do metrô passou minutos depois pelos trilhos, que estavam energizados no momento do acidente, mas realizou frenagem. O trem foi retirado dos trilhos, porém destroços ficaram espalhados na linha e na rua. Até as 4h, o trânsito ficou lento na região.