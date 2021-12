Bolão da Mega da Virada: entenda como funciona

As apostas para a Mega da Virada, que paga o último sorteio da Mega-Sena do ano, já estão a todo vapor em 2021 desde o último dia 16 de dezembro. Desde então, o prêmio de R$ 350 milhões, maior já pago na história, segue em disputa.

Para além das apostas simples, que custam cerca de R$ 4,50, também é possível aumentar as chances apostando por meio dos bolões, nos quais a sorte em grupo pode ser um fator positivo.

Como funciona o Bolão da Mega da Virada

No bolão da Mega da Virada, é possível apostar com amigos, familiares e até mesmo com colegas de trabalho. Dessa forma, há a possibilidade de escolher organizar um completamente do zero ou optar por um já feito pelas casas lotéricas.

Se a intenção é escolher na lotérica, é necessário estar atento à quantidade de jogos, dezenas e números de cotas, enquanto uma taxa de serviços de até 35% pode ser cobrada.

Legenda: As apostas de bolões devem ser feitas apenas nas lotéricas Foto: José Leomar

Ao todo, um bolão com 10 cotas necessita da participação de 10 pessoas. Além disso, o número limite de cotas varia com a quantidade de números da aposta.

Um exemplo é claro: um jogo com sete dezenas, pode ter no máximo 63 cotas, enquanto um jogo a partir de oito dezenas pode ter o limite de cotas aumentado para 100.

Como fazer o bolão

Até o momento, não existe a possibilidade de fazer um bolão oficial no site das Loterias Caixa. Exatamente por isso, é preciso seguir até uma casa lotérica para efetuar o jogo.

No volante comum da Mega da Virada, por exemplo, o participante deve escolher quais as dezenas serão jogadas e a quantidade de cotas do bolão. A opção da 'surpresinha', que ocorre quando o computador escolhe os números aleatoriamente, também está disponível.

Após a realização do jogo, cada participante recebe uma via da cota, que deve ser guardada para recebimento do possível prêmio.

Valores do bolão da Mega da Virada

O valor mínimo para concorrer em um bolão da Mega da Virada é de R$ 10. Com essa quantia, um apostador pode participar ao menos de duas cotas, já que elas não podem custar abaixo de R$ 5.

Assim, o número de cotas vai influenciar diretamente no valor oficial do bolão. No site da Caixa, o apostador consegue conferir os preços oficiais.

É possível fazer sozinho?

Para tentar sozinho o prêmio da Mega da Virada, a aposta é outra. Nesse caso, basta escolher o mínimo de seis números em uma aposta, com valor de R$ 4,50, e submetê-la.

Outra dúvida que também precisa ser esclarecida é a de que não é possível fazer aposta do bolão de forma online.

Com quantos números ganha na Mega da Virada?

Para ganhar na Mega da Virada, é necessário acertar os seis números do sorteio. Quando nenhuma aposta crava os números, o prêmio segue para quem acertou cinco.

Caso, ainda assim, nenhum apostador acerte, o prêmio segue para os que acertaram quatro números, três, dois e assim por diante.

