Asfalto do aeroporto de Navegantes descola e atinge avião que decolava em SC; veja vídeo

Um avião comercial foi atingido pelo asfalto da pista no início da decolagem no aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina, nesta terça-feira (14). O flagrante do momento foi registrado e viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o asfalto se desprendendo e saltando sobre a aeronave. Por causa disso, os pousos e as decolagens no aeroporto foram interrompidos por pelo menos 5 horas na manhã desta terça. O acidente foi por volta de 6h. Assista:

Ao g1, a CCR Aeroportos, que administra o local, disse que houve uma "desagregação do pavimento" no momento da decolagem. Já a Gol, responsável pelo avião, confirmou que pedaços do asfalto atingiram a fuselagem da aeronave e garantiu que ninguém se feriu, mas que os passageiros tiveram de retornar ao terminal.

Não se sabe ainda o que provocou o desprendimento do pavimento, mas o material foi recolhido para análise.

Viagens canceladas

Devido ao incidente, cinco decolagens foram canceladas e outras cinco atrasaram. Pousos também foram afetados.

Só no primeiro semestre deste ano, o aeroporto de Navegantes movimentou mais de um milhão de passageiros. A estrutura fica a 117 quilômetros de Florianópolis, capital de Santa Catarina.