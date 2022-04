Apóstolo Paulo Moura morre aos 63 anos após ser internado com uma infecção no pé

O apóstolo Paulo Moura faleceu aos 63 anos, nesta quarta-feira (13), em decorrência do agravamento de uma infecção no pé. O presidente e fundador da Igreja Missão Mundial Graça e Paz (MMGP) sofreu seis paradas cardíacas e teve embolia pulmonar durante o tempo que esteve internado.

A informação do óbito foi anunciada pela esposa de Paulo, a bispa Vanessa Moura, na tarde de hoje, e posteriormente confirmada pela Igreja MMPG.

O velório acontecerá nesta quinta-feira (14), das 2h às 8h. Será realizado na igreja fundada por Paulo, localizada na rua São Benedito, 291, no Santo Amaro, em São Paulo.

Vanessa Moura Viúva de Paulo "Venho informá-los que o Apóstolo nos deixou, Deus decidiu levá-lo para junto D'ele, gostaríamos de agradecer a todos pelas orações intensificadas pela vida do meu amor".

Infecção grave

Desde o dia 3 de fevereiro, Paulo Moura sofria com uma infecção no pé. O comunicado foi dado pela igreja, que chegou a pedir por orações. No entanto, após sete dias, o quadro se agravou e o apóstolo passou por uma cirurgia.

"Está sendo medicado com os melhores e mais fortes remédios para combater a infecção", informou a igreja, na época. Durante internação hospitalar, médicos buscavam controlar a diabete e a pressão arterial, assim como tentavam paralisar a infecção.

Igreja Missão Mundial Graça e Paz Nota oficial "Seu maior desejo é voltar para casa, para igreja e principalmente para ministrar a palavra de Deus".

Porém, ao longo dos últimos dois meses em internação, Paulo passou por uma embolia pulmonar e seis paradas cardíacas.

Nas redes sociais, fiéis, conhecidos e amigos lamentaram a morte e desejaram força à família.