Léo Condé consegue 4º acesso na carreira e é protagonista em arrancada incrível do Ceará

O acesso do Ceará para a Série A passa por muitos personagens. Mas, sem dúvidas, um dos grandes nomes desta caminhada é o treinador Léo Condé, que conseguiu o 4º acesso em sua carreira e foi protagonista na arrancada incrível do Alvinegro nesta Série B.

O mineiro de 46 anos assumiu o Vovô na 14ª rodada, quando o Alvinegro tinha 19 pontos e estava na 9ª colocação. Ele estreou perdendo para o Santos por 1 a 0, mas depois engatou uma arrancada sensacional rumo ao acesso.

Foram 25 jogos, com 14 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. O aproveitamento dele foi de 60%, tornando o Vovô o melhor ataque da Série B, a 2ª melhor campanha do 2º turno e 2º melhor mandante da competição.

O detalhe é que a carreira de Léo Condé tem sido de bons trabalhos e acessos consecutivos. Esta foi a 2ª subida de divisão consecutiva, já que em 2023 ele foi campeão da Série B pelo Vitória.

Em 2021, subiu com o Novorizontino da Série C para a Série B - o que já havia feito em 2018, com o Botafogo-SP.

Nos últimos 6 anos, apenas em 2020 e 2022 Condé não subiu de divisão. Nas duas ocasiões, porém, comandava o Sampaio Corrêa e fez bons trabalhos na Série B, batendo na trave e quase conquistando o objetivo de ascender à Série A.

Além de bons números, Condé trouxe mais equilíbrio e competitividade ao Ceará para ultrapassar uma complicada Série B. Conduziu o time meio a problemas fora das quatro linhas e se manteve sereno mesmo nos momentos de dificuldade.

No Ceará, Léo Condé tem a consolidação de mais um bom trabalho. E pode, até, ser já chamado do novo "Rei do Acesso".