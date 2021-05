Anvisa aprova estudo clínico de medicamento à base de células-tronco para tratamento da Covid-19

Um estudo clínico do primeiro medicamento à base de células-tronco para o tratamento da Covid-19 foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta semana. A pesquisa está na fase 2 e deve ser testada em 100 voluntários. As informações são do G1.

O medicamento COVI-MSC TM é uma "terapia avançada" – nome dado a tratamentos inovadores desenvolvidos à base de células ou de genes humanos. No estudo autorizado, os pesquisadores vão testar a segurança, a tolerabilidade e a eficácia no tratamento do desconforto respiratório agudo causado pela Covid-19.

Os testes serão aplicados no formato duplo-cego, isto é, um grupo de voluntários vai receber o tratamento e o outro, uma substância inativa (placebo), mas essa escolha será feita de forma aleatória. Nem os cientistas, nem os participantes saberão quem recebeu o quê.

O fármaco está sendo desenvolvido por uma empresa norte-americana. No Brasil, a empresa é representada pela Synova Pesquisa Científica.

Outros medicamentos

A Anvisa já aprovou três medicamentos para o tratamento da Covid-19. O antiviral remdesivir foi o primeiro fármaco aprovado no Brasil para o tratamento contra a doença. Liberado em março, o remédio age impedindo a replicação viral.

Mais recentemente, a agência liberou o uso emergencial de um fármaco com anticorpos monoclonais, ou seja, versões das defesas naturais do corpo fabricadas em laboratório com o objetivo de combater infecções.

Em abril, a Anvisa aprovou o uso emergencial do Regn-CoV2, coquetel que contém a combinação de casirivimabe e imdevimabe, dois remédios experimentais.Os três medicamentos não são vendidos em farmácias. Seu uso é restrito a hospitais.