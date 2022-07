Adolescente grávida é morta durante troca de tiros em casa, em Mato Grosso

A adolescente Mariza Azevedo, de 17 anos, morreu em casa após ser atingida por cinco disparos na segunda-feira (25). Ela estava grávida de cinco meses. O caso aconteceu durante uma troca de tiros no município de Sinop, localizado a cerca de 500 km de Cuiabá, em Mato Grosso. As informações são do site Agora MT e do g1.

"A mulher possuía cinco perfurações, uma na região do tórax, uma também machucou o auditivo dela e na região do pescoço", detalhou o perito Fabiano Cardoso, da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), ao g1.

Conforme a Polícia Militar, o suspeito foi identificado como Guilherme Felipe Oliveira, de 22 anos. O homem, que registra diversas passagens criminais, entrou na casa de Marina buscando um suposto "acerto de contas" e já chegou atirando nela e no marido, Gilson Santos Amorim, segundo o Agora MT.

Houve troca de tiros. Gilson foi baleado, conseguiu escapar e deu entrada em hospital. Guilherme morreu ainda na casa, atingido por oito tiros.

A Polícia Civil não confirmou a participação de outros suspeitos.

Denúncia de vizinhos

Segundo o tenente Silvestre, da Polícia Militar, a equipe suspeita que Guilherme veio em um veículo que vinha circulando pelo bairro. Uma vizinha do casal chegou a ligar para a polícia a fim de relatar a presença incomum do carro.

Tenente Silvestre Polícia Militar "Uma vizinha ligou informando que esse veículo foi visto passando pelo bairro diversas vezes e estacionando perto da residência. Então possivelmente, os suspeitos que entraram na residência e cometeram esse crime vieram nesse veículo".

Após a ocorrência, o carro foi apreendido. Ainda conforme o g1, a chave do veículo foi encontrada no bolso de Guilherme.