Acidente de ônibus deixa dois mortos e 23 feridos após veículo cair de ribanceira em Minas Gerais

Um acidente de ônibus deixou duas pessoas mortas e 23 feridas na manhã desta segunda-feira (8), no distrito de Santa Rita de Ouro Preto, em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais. O veículo, que vinha do Espírito Santo, caiu de uma ribanceira na região. As informações são do portal G1.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu próximo ao trevo de Santa Rita de Ouro Preto. O coletivo seguia do Espírito Santo para o município de Ouro Branco (MG) quando perdeu o controle na rodovia MG-129, saiu da estrada e despencou de uma altura de dez metros. Algumas pessoas ficaram presas às ferragens.

Ainda conforme os agentes, cinco vítimas foram socorridas em estado grave. Uma delas é um homem de 50 anos, que precisou ser intubado. Ele foi levado para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Vítimas com ferimentos leves estão recebendo os primeiros socorros no local e sendo levadas para a Santa Casa e a Unidade de Pronto Atendimento de Ouro Preto em ambulâncias. A rodovia continuava interditada nos dois sentidos até as 10h40 para que o resgate fosse concluído.