Maranhão faz mutirão de 41 horas para vacinar pessoas a partir de 29 anos contra a Covid-19

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B), anunciou mutirão para vacinar pessoas a partir de 29 anos durante 41 horas consecutivas. A ação foi batizada de 'Arraial de Vacinação' e ocorrerá em formato drive-thru, no shopping Pátio Norte, das 10 horas desta sexta-feira (11) até às 13 horas do domingo (13), em São Luís.

Para celebrar a época junina, haverá distribuição de comida típicano ponto de imunização.

"No Pátio Norte, é só chegar e vacinar. Ainda ouve as músicas das nossas festas juninas e ganha mingau de milho", disse o governador.

Atualmente, São Luís já havia anunciado a imunização do público entre 35 e 43 anos.

Dino informou que o município de Alcântara já começará a vacinar pessoas com 18 anos ou mais, nesta sexta-feira (11). No sábado, o Arraial da Vacinação também ocorrerá no município maranhense de Timon.