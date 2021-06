Maranhão faz mutirão de vacinação de 24 horas atendendo adultos a partir de 38 anos

O Estado do Maranhão terá mais de 24 horas de aplicação ininterrupta de vacinas contra a Covid-19 neste fim de semana. Chamado de 'Arraial de Vacinação', o evento, em formato drive-thru, vai atender adultos a partir de 38 anos.

Segundo o Governo do Estado, o drive-thru começa a funcionar às 8h deste sábado (5) e segue até o meio-dia do domingo (6). O atendimento será no estacionamento do Pátio Norte Shopping, na estrada de São José de Ribamar.

O público-alvo são pessoas com idade a partir de 38 anos, moradoras das cidades de São José de Ribamar e Paço do Lumiar. É obrigatório apresentar documento com foto, comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação.

Para marcar a temática junina, haverá grupos culturais se apresentando no drive-thru.

Na última quarta-feira (2), o Estado iniciou 'força-tarefa' com objetivo de aplicar 100 mil doses de vacinas em 11 cidades.

Legenda: Evento foi divulgado pelo Governo do Maranhão Foto: Reprodução

Serviço

"Arraial de Vacinação", com drive-thru durante mais de 24 horas

Quem pode se vacinar: adultos a partir de 38 anos moradores das cidades de São José de Ribamar e Paço do Lumiar

Quando: neste sábado (5), a partir das 8 horas

Local: Estacionamento do Pátio Norte Shopping – Estrada de Ribamar (MA-201), km 5, Bairro Saramanta