Manu Bahtidão tem colar de diamantes furtado após show no Maranhão e oferece recompensa

A cantora Manu Bahtidão afirma ter sido furtada após um show, na noite desse domingo (11), em Santa Inês, no Maranhão. Segundo a artista, subtraíram uma joia de diamantes dela, avaliada em quase R$ 100 mil, segundo o G1.

“Roubaram meu colar na descida do trio elétrico, eu nem ia colocar esse colar porque estava com uma roupa de gola mais alta, enfim, já estava com ele no corpo. Na descida, invadiram o cordão, pegaram por baixo o meu colar e roubaram”, disse, nas redes sociais.

Segundo Manu, ela estava finalizando o show e ia para o carro, no momento do furto. “Parece que acabou para mim, nossa. Não sei como a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessas com os outros. Estou muito triste”, completou.

A cantora acrescentou ter informado o caso à Polícia Militar e que ofereceu uma recompensa de R$ 10 mil para quem encontrasse a joia.

De acordo com ela, o colar tem valor sentimental por ser um presente do marido.