Homem é preso por importunar sexualmente mulher durante voo para o Maranhão

Um homem foi preso em flagrante por praticar importunação sexual contra uma mulher durante um voo que saiu de São Paulo com destino a São Luís. Ele foi detido pela Polícia Federal (PF) na sexta-feira (19).

A denúncia foi feita pela concessionária do aeródromo a pedido do piloto do avião. Foi solicitada a presença de policiais na área de desembarque para a retirada do suspeito.

Segundo a passageira, o ato aconteceu quando a comissária do avião foi atendê-la. “Quando começou o serviço de bordo a comissária de bordo falou comigo. Quando eu me estiquei pra pegar o lanche da mão dela ele simplesmente me agarrou e me abraçou. Eu o empurrei e ele falou ‘não podia não?’. Eu falei claro que não. Ele me agarrou novamente, passando a mão no meu seio. A partir daí eu entrei em estado de choque”, relatou ao g1.

Após o episódio, a vítima foi levada para outro lugar do avião. O homem foi levado para a sede da Polícia Federal. A vítima e testemunhas foram ouvidas. Em seguida, o suspeito foi levado para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.