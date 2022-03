Homem é morto a pauladas e pedradas pelos enteados após agredir a companheira, no Maranhão

Um homem de 40 anos foi assassinado pelos próprios enteados a pauladas e pedradas após agredir a esposa, mãe dos suspeitos. Segundo o G1, o homicídio de Josenildo Marcelino Alves da Silva ocorreu na tarde de segunda-feira (28), na cidade de Nina Rodrigues, no Maranhão.

No município localizado a 112 km de São Luís, Josenildo foi alvo do crime após ferir companheira com uma faca, deixando a mulher com diversos cortes na cabeça.

A Polícia apurou preliminarmente que a vítima de violência doméstica precisou ser levada para o hospital. Depois da última agressão, os dois filhos da mulher, um deles adolescente, se juntaram para bater no padrasto, que morreu.

Assassinato do padrasto

O portal g1 ainda detalhou que Josenildo Marcelino foi assassinado na porta de casa e o corpo do homem ficou estirado no meio da rua.

O filho da vítima, maior de idade, foi preso em flagrante em Nina Rodrigues. O irmão adolescente está foragido.

Após o caso, o pai dos suspeitos foi procurado pela polícia e o homem se comprometeu a encontrar o filho adolescente. Logo que descobrir seu paradeiro, deve encaminhá-lo até a delegacia, para que o jovem preste esclarecimentos à Polícia.