Chuvas no Maranhão deixam ruas de cidades litorâneas alagadas

As fortes chuvas que caíram na tarde desta segunda-feira (13), na Grande Ilha de São Luís, no Maranhão, causou alagamentos em diferentes regiões da capital e de São José de Ribamar. E a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de mais precipitações no litoral maranhense até esta terça (14). Informações são do G1.

Foram registrados alagamentos na região do Mercado Central, no Centro de São Luís, e em bairros da cidade de São José de Ribamar, na Região Metropolitana. No primeiro local, devido ao volume de água na rua, motoristas chegaram a ficar presos e, outros, transitaram com dificuldade pelas vias.

Já na segunda cidade, os alagamentos afetaram, principalmente, o bairro Jardim Tropical, que ficou com uma área inteira coberta por água.

Previsão de mais chuva

De acordo com o Inmet, há um alerta amarelo de chuvas intensas para o litoral do Maranhão até 10 horas desta terça-feira. O aviso diz respeito a chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50mm por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 40 km/h e 60 km/h.

A situação demanda atenção por parte da população, pelo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.