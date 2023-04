Supertelescópio James Webb captura um dos primeiros registros de Urano

O telescópio James Webb capturou seus primeiros registros de Urano, o terceiro maior planeta do sistema solar. As imagens foram divulgadas nesta quinta-feira (6) pela agência espacial norte-americana, a Nasa, e pela agência espacial da Europa, a ESA. O registro é inédito e mostra detalhes de algumas luas do corpo celeste — são 27 as existentes.

De acordo com a Nasa, os dados do Webb demonstram "sensibilidade sem precedentes" do equipamento para visualizar os anéis de poeira mais fracos do planeta, que só foram fotografados por outras duas instalações: a sonda Voyager 2, quando passou por Urano em 1986, e o observatório W. M. Keck, que conta com uma óptica adaptativa avançada.

"Este planeta [Urano] é caracterizado como um gigante de gelo devido à composição química de seu interior. Acredita-se que a maior parte de sua massa seja um fluido quente e denso de materiais 'gelados' — água, metano e amônia — acima de um pequeno núcleo rochoso", descreveu a Nasa.

Urano é quase quatro vezes maior que a Terra e, segundo a agência espacial, "nunca foi visto tão bem" como agora. O registro das imagens foi feito com uma exposição de somente 12 minutos.

"[E isso] é apenas a ponta do iceberg do que Webb pode fazer ao observar este misterioso planeta. Estudos adicionais de Urano estão acontecendo agora e mais estão sendo planejados neste primeiro ano de operações científicas de Webb", afirmaram as agências em comunicado conjunto, também assinado pela agência espacial do Canadá, CSA.

Luas de Urano

O supertelescópio também conseguiu flagrar algumas das luas de Urano. Existem 27 conhecidas, todas com nomes de personagens das obras de Shakespeare e Alexander Pope, um famoso poeta britânico.

Legenda: O James Webb conseguiu visualizar as principais luas de Urano. Foto: Divulgação/NASA, ESA, CSA

Nas imagens do Webb, contudo, só é possível visualizar as seis luas mais brilhantes: Ariel, Puck, Miranda, Umbirel, Titânia e Oberon.