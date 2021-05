Meteoro cruza Ceará e outros três estados do Nordeste e 'risca' o céu; veja vídeo

Um meteoro do tipo 'bólido' cruzou o céu dos estados do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Pernambuco e chamou atenção por parecer com um risco "cortando" a paisagem.

O momento foi registrado pelas câmeras da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon) e do "Clima ao Vivo" neste último fim de semana.

VEJA VÍDEO:

Legenda: Estação em João Pessoa registrou a imagem mais impressionante e clara do momento Foto: Marcelo Zurita / BRAMON / climaaovivo.com.br

No céu cearense, o meteoro foi captado em Fortaleza, Milagres, Juazeiro do Norte, Barbalha e Missão Velha. No entanto, a imagem mais próxima e com forte luminosidade foi registrada na Paraíba.

Legenda: Região do Cariri teve registros em três cidades Foto: Reprodução

Às 18h59 do último sábado (22), a estação JPZ3/PB registrou, por meio de uma câmera "All-sky" da Bramon, o momento em que o bólido "parte" o céu.

Trajetória do meteoro

De acordo com a Bramon, o meteoro surgiu a 99,5 km de altitude e cerca de 110 quilômetros da costa leste do Rio Grande do Norte. Ele percorreu uma distância de 89,7 km em apenas cinco segundos, representando velocidade média de 64,6 mil km/h.

Cálculo do observatório de meteorologia apontam que a rocha especial geradora do fenômeno tinha entre 20 e 60 kg de massa. Com a passagem pela atmosfera terrestre, meteoritos foram gerados e levados direto para o fundo do mar.