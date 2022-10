Detritos do Cometa Halley geram chuva de meteoros nesta madrugada; saiba como assistir

Uma das chuvas de meteoro mais esperadas de 2022, a Oriônidas atinge seu pico na madrugada entre esta sexta-feira (21) e o sábado (22). Gerado por resquícios do Cometa Halley, o fenômeno poderá ser observado a olho nu de qualquer parte do Brasil, desde que o céu esteja limpo.

Cientistas apontam que, durante a Oriônidas, será possível ver cerca de 70 estrelas cadente por hora. Tanto que, na avaliação da Nasa, este será um dos eventos astronômicos mais bonitos do ano.

A Lua terá participação especial durante o fenômeno, uma vez que, nesta sexta, estará na fase minguante, ou seja, "fininha" e pouco brilhosa, permitindo que o céu fique mais escuro e, portanto, perfeito para a chuva de estrelas.

Oriônidas

A Oriônidas está ativa desde o dia 26 de setembro e deve seguir, pelo menos, até 22 de novembro, de acordo com a Nasa. No entanto, fora do pico, o fenômeno é menos marcante.

Para a agência espacial norte-americana, o "chuveiro" também encanta devido à velocidade dos meteoros, que pode deixar rastros brilhantes no céu por alguns minutos e, às vezes, se transformar em "bolas de fogo".

Relação com o Cometa Halley

Os detritos dessa chuva de meteoros provêm do famoso Cometa Halley, descoberto em 1705 pelo astrônomo Edmond Halley. À época, o cientista descobriu que três cometas que eram avistados a cada 76 anos eram, na verdade, o mesmo cometa.

A última vez que o Halley foi observado da Terra foi em 1986. Ele deve ser visto novamente apenas em 2061.

Como assistir?

A Oriônidas poderá ser vista a olho nu de qualquer parte do Brasil. Para contemplar o fenômeno, não é preciso nenhum equipamento especial, apenas um céu limpo. Veja as principais dicas: