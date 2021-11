Chuva de meteoros Leônidas: entenda a origem do fenômeno e como observar

A chuva de meteoros Leônidas, chamada em inglês por "Leonid meteor", atingiu pico de visualização no espaço na madrugada desta quarta-feira (17). ‎Os destroços são originários do 55P/Tempel-Tuttle, um pequeno cometa com cerca de 3,6 quilômetros de largura, ‎‎segundo informações da National Aeronautics and Space Administration (Nasa). ‎‎

O cometa 55P/Tempel-Tuttle leva 33 anos para orbitar o sol uma vez. Tempel-Tuttle chegou pela última vez ao periélio — aproximação mais próxima ao sol — em 1998 e voltará novamente em 2031.‎

Legenda: Uma explosão de meteoros Leonid de 1999, como visto a 38.000 pés da Leonid Multi Instrument Aircraft Campaign (Leonid MAC) com câmera de 50 mm Foto: NASA/Ames Research Center/ISAS/Shinsuke Abe e Hajime Yano

DADOS TÉCNICOS

Cometa de Origem: 55P/Tempel-Tuttle

Radiante: Constelação Leo (leão)

Contagem de meteoros de atividade máxima: cerca de 15 meteoros por hora

velocidade do meteoro: 44 milhas (71 quilômetros) por segundo

O nome do cometa é referente aos descobridores dele: Ernst Tempel e Horace Tuttle. A letra "P" indica que Tempel-Tuttle é um cometa periódico. Cometas periódicos têm um período orbital inferior a 200 anos.‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎​‎‎ ‎

Trilha de meteoros

Legenda: Imagem do meteoro feira durante a tempestade de 1966 por ‎‎James W. Young‎‎ de Table Mountain Foto: TMO/JPL/NASA

‎Os pedaços de detritos espaciais que interagem com nossa atmosfera para criar a chuva de meteoros Leônidas geralmente acontece a cada mês de novembro, e atinge picos no meio do mês.

Quando os cometas vêm ao redor do sol, a poeira que emitem gradualmente se espalha em uma trilha empoeirada ao redor de suas órbitas.

Todos os anos à Terra passa por essas trilhas de detritos, o que faz com que os pedaços colidam com nossa atmosfera onde eles se desintegram para criar listras ardentes e coloridas no céu.‎

No ano de 1966, os espectadores do fenômeno viram milhares de meteoros caindo na atmosfera da Terra durante um tempo de 15 minutos. A última tempestade de meteoros Leônidas ocorreu em 2002.‎

Como observar a chuva de meteoros Leônidas?

A região do radiante do fenômeno Leônidas fica na constelação de Leão — por isso o nome da chuva. Especialistas apontam a melhor visualização dos meteoros é durante a madrugada.

No mês de novembro, a constelação de Leão nasce um pouco antes do amanhecer, portanto é nesse horário que a maior quantidade de meteoros poderá ser observada, na direção nordeste do céu.

A chuva de meteoros pode ser vista sem ou com uso de equipamentos astronômicos como binóculos ou telescópios para ver o fenômeno.