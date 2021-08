Suspeito de usar cavalo para praticar assaltos no bairro Papicu é investigado pela Polícia

Um homem é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) por realização de roubo com arma montado a cavalo. A ação teria ocorrido em uma parada de ônibus da rua José Rangel, no bairro Papicu, em Fortaleza, e contado com apoio de outros suspeitos.

Informações preliminares indicam que o indivíduo pratica roubos no Papicu e em bairros das imediações há cerca de duas semanas. Na ação desta quinta, ele teria até sido perseguido por um motorista que passava pelo local, mas conseguiu fugir por um matagal.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em nota, informou que a PCCE e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão em diligências em busca dos suspeitos.

O texto ainda destaca que a segurança da área é feita por viaturas do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e da Força Tática (FT). Além disso, há reforço do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), que adota estratégias de policiamento na região.

A SSPDS orienta que vítimas registrem Boletim Eletrônico de Ocorrência (BEO), na Delegacia Eletrônica (Deletron), ou se dirijam a uma delegacia para fazer Boletim de Ocorrência (BO).

Como denunciar

Caso a população tenha informações que possam ajudar as autoridades, pode fazer denúncias pelos números:

181, Disque-Denúncia da SSPDS;

(85) 3101-0181, WhatsApp da SSPDS (para denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia);

(85) 3101-3529, telefone do 15° Distrito Policial (DP).

O sigilo e o anonimato são garantidos pela Polícia.