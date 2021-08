Irmãos paraibanos são presos em flagrante pelo crime de estelionato, no bairro Papicu, em Fortaleza

A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira (27) a prisão de dois homens, que são irmãos e naturais da Paraíba. A dupla foi capturada nos dias 24 e 25, e autuada pelo crime de estelionato, no bairro Papicu, em Fortaleza.

De acordo com a instituição, o flagrante aconteceu no momento em que eles buscavam aparelhos celulares comprados por eles, mas com cartões de créditos de terceiros.

As investigações começaram quando uma vítima entrou em contato com a equipe do 9º Distrito Policial (DP) informando que não havia realizado uma compra online, e que a retirada do produto seria em uma loja física, na Capital.

Com base nas informações sobre a compra e com o local de entrega do produto, os policiais civis foram até a loja e já se depararam com Mateus Garrido de Sá Fogaça, de 18 anos.

Grupo criminoso especializado

Perguntado sobre a retirada do produto na loja em nome de terceiros, o suspeito confirmou fazer parte de um grupo criminoso especializado em efetuar compras em lojas virtuais, utilizando cartões de créditos falsos das vítimas.

Na ocasião, ele também falou que o irmão, Lucas Garrido de Sá Fogaça, de 20 anos, havia viajado com ele com destino a Fortaleza, a fim de retirar a compras efetuadas por uma terceira pessoa, partícipe do mesmo grupo criminoso.

Apreensões e investigação

Já no dia seguinte, os agentes prenderam Lucas, que não reagiu à ofensiva da Polícia Civil. Com eles, nos dois dias, os agentes de segurança apreenderam cinco celulares, que já foram restituídos aos proprietários. Com isso, os dois foram levados ao 9° DP.

Na unidade policial, a dupla foi autuada em flagrante pelo crime de estelionato. As investigações sobre o caso continuam, a fim de identificar a participação de outras pessoas no esquema criminoso.