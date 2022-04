‘Ele é uma cobra’: investigação sobre líder de facção revela ‘racha’ da cúpula e irritação com chefe

Uma conversa entre duas pessoas acusadas de serem chefes de uma facção criminosa de origem carioca com atuação no Ceará revela o descontentamento com as atitudes de outras lideranças do bando. No documento obtido pela reportagem constam relatos dos investigados, posicionamento crítico sobre a atuação do conselho permanente da organização e observações raivosas sobre ações das lideranças.

As mensagens, encontradas pela Polícia Civil em um celular apreendido e que teve o sigilo quebrado com autorização judicial, deixam claro também o clima de divisão na cúpula em um momento chave da disputa entre quadrilhas rivais. Um dos integrantes do conselho permanente, o alto escalão da organização, é chamado de “cobra” e “fuxiqueiro”.

O diálogo foi travado em novembro de 2020 entre Almerinda Maria Barbosa Vieira, a “Irmã Ruiva”, apontada como uma das lideranças femininas da facção, e Fernando Lopes Barros, conhecido como ‘Fernando Bombado’ ou ‘Vei da Foice’, também integrante do grupo, conforme a Polícia Civil, e um dos chefes com forte atuação no interior do Estado.

‘Irmã Ruiva’ e ‘Véi da Foice’ afirmam que Lucas Mendes Ferreira, o ‘Santa Rosa’, ‘Mano 2’, ou ‘Brutus’, uma das principais lideranças da facção, é muito amigo de ‘Gelso’, o Gelson Carnaúba’, outro líder da organização. No diálogo, a dupla afirma que Gelson usa ‘Brutus’ para crescer na hierarquia e exerce influência sobre ele.

Eles dizem ainda na conversa que Gelson é “uma cobra” e “fuxiqueiro”. Por conta dessas atitudes, já teria sido, inclusive, afastado por um ano do conselho. ‘Irmã Ruiva’ chega a afirmar que isso “é uma vergonha, uma patifaria”.

Após o desabafo, a mulher questiona qual o poder dos líderes em cobrar dos demais faccionados.

Almerinda Maria - 'Irmã Ruiva' Acusada de liderar facção criminosa “Os pilares desse jeito. Ainda querem cobrar errado em cima dos integrantes".

Além das críticas dos dois insatisfeitos, existe ainda um ‘mea culpa’ sobre os rumos da facção, que teria sido feito por 'Brutus'. ‘Irmã Ruiva’ diz ter conversado com ‘Brutus’ e ele teria dito a ela que “havia muita coisa errada” no conselho geral da organização.

Prisões

Os diálogos e outras frentes da investigação da Polícia Civil resultaram na captura de vários chefes da quadrilha, entre eles 'Brutus','Irmã Ruiva' e 'Vei da Foice'.

Irmã Ruiva foi capturada em novembro de 2020, no município de Jijoca de Jericoacoara, a 370 km de Fortaleza. Contra ela havia mandados de prisão por tráfico de drogas e por integrar uma organização criminosa.

A mulher estava foragida e era oferecido um valor de R$ 5 mil por informações que ajudassem na captura. Segundo a Polícia, ela também seria responsável por ordenar dezenas de homicídios em Fortaleza.

Com antecedentes criminais por crimes como roubo, adulteração de veículos, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosaJá ‘Vei da Foice’ estava foragido, mas acabou localizado na cidade de Morrinhos, no Ceará, no dia 15 de fevereiro de 2021.

Seis dias depois, Lucas, o ‘Brutus’, transitava pela avenida principal do Porto das Dunas, em Aquiraz, quando foi abordado e preso. Denunciado pelos promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) por associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, Lucas foi condenado a 20 anos, cinco meses e 15 dias de prisão, neste mês.

Disputa

A retirada dos principais chefes das ruas fez as divergências crescerem e resultaram na saída de lideranças para formar grupos independentes, conhecidos como ‘Neutros’ e ‘Massa’. Essa cisão culminou em uma disputa sangrenta pelos pontos de venda de drogas em Fortaleza e em outros municípios.

Em um salve divulgado nas redes sociais e em grupos de faccionados, a liderança da facção de origem carioca deu um "ultimato" para quem ainda mantinha conversas com integrantes de grupos rivais ou permitissem a presença deles nas áreas dominadas pela organização. No comunicado, quem desobedecesse a ordem pagaria com a vida.

Após a retomada de territórios, os assassinatos começaram a crescer em muitos pontos nos quais a ordem para sair da área não era cumprida. Um desses episódios foi a chacina da Sapiranga.

Legenda: Apesar da atuação da Polícia, os confrontos entre grupos rivais resultaram em milhares de mortes nos últimos dois anos. Foto: Fabiane de Paula

A disputa entre pessoas que diziam fazer parte da Massa e os integrantes da facção de origem carioca se intensificou com o passar dos meses naquela área da cidade. Houve a ordem dos dissidentes para todas as lideranças do grupo rival e seus apoiadores saírem da região do Alagadiço Novo, Sapiranga e comunidades vizinhas, o que não ocorreu. O desfecho foi o trágico atentado fatal que deixou cinco mortos e dois feridos.

