Arma roubada de vigilante é apreendida com três pessoas em Maracanaú

O Grupo Tático Rodoviário (GTR) da Polícia Rodoviária Estadual do Ceará (PRE-CE) conseguiu recuperar uma arma roubada de um vigilante, após abordar três homens que estavam dentro de um carro na CE-060, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os agentes faziam um patrulhamento de rotina, na noite desta terça-feira (8), na altura do bairro Conjunto Industrial.

A PRE-CE constatou a irregularidade da arma a partir da identificação do revólver calibre 38, porém não foi detalhado onde e quando o roubo aconteceu. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga o caso, e o Sistema Verdes Mares espera mais informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará sobre o caso.

Os agentes do GTR decidiram abordar o carro após perceber atitudes suspeitas dos ocupantes do carro. Depois de dar a ordem de parada e realizar uma busca no interior do veículo, os policiais localizaram o revólver, que estava municiada com seis cápsulas.



Segundo informações dos agentes do GTR, o trio utilizava o carro para praticar vários assaltos na região de Maracanaú e também de Fortaleza. O carro dos suspeitos foi abordado, inclusive, quando voltava para a capital cearense. O carro não possui queixa de roubo, conforme a PRE.

Entre os presos, um dos homens utilizava uma tornozeleira eletrônica, e a polícia informou que ele saiu há 20 dias de uma unidade prisional em Itaitinga, também na RMF. A ocorrência foi registrada na Delegacia Metropolitana de Maracanaú.