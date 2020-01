Cuidados em reservas online

O empresário Bruno Guimarães viaja com frequência para o exterior, e em um de seus trajetos pelos Estados Unidos e pela Europa, precisou utilizar plataformas de reserva de viagem de última hora – ou seja, destinadas para turistas que não fizeram reserva de hotéis com antecedência. "Essas plataformas me deram descontos muito especiais. Tive a ideia então de trazer esse serviço para o Brasil", conta o empreendedor, que fundou o VisitNow (visitnow. com.br), destinado a donos de hotéis e consumidores.

Bruno Guimarães: operadoras online permitem que os consumidores tenham uma amplitude de buscas. Divulgação

Com sua experiência em viagens e visão de mercado, Bruno Guimarães (foto acima) orienta os clientes que desejam fazer reservas online em hotéis e pousadas, uma das grandes facilidades oferecidas pela internet na atualidade. O empresário alera que os consumidores precisam ter atenção com alguns pontos, antes de desfrutar de seus momentos de lazer longe de casa. "Diferentemente das agências tradicionais, na maioria das vezes, as agências online não possuem suporte para atender a essas necessidades dos clientes. O consumidor deve se certificar também se o site da compra é seguro", alerta Bruno Guimarães.

Nessa entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, o empresário traz mais detalhes sobre seu trabalho e de como o consumidor pode fazer uma reserva online com mais segurança.

Diário do Nordeste: Por que tem crescido o número de pessoas que faz buscas e reservas de hotéis pela internet?

Bruno Guimarães: Vários fatores têm contribuído para o crescimento do número de pessoas que realiza buscas e reservas de hotéis pela internet. Um deles é a mudança de comportamento de consumo da população, ou seja, cada vez mais as pessoas estão utilizando a internet para consumir tudo e, na hotelaria, isso é não é diferente. Com a evolução tecnológica da hotelaria, as pessoas ganharam muito mais condições de avaliar, buscar referências e informações de diferentes hotéis. Outro fator que contribui para isso é o surgimento das operadoras online, permitindo que os consumidores tenham uma amplitude de busca, com a possibilidade de reservar um hotel a qualquer momento e, principalmente, realizar comparações de preços instantaneamente.

Quando o consumidor pensar em fazer esse procedimento, quais são as principais informações que ele deve saber?

Ao realizar a reserva de um hotel por meio das plataformas online, o consumidor deve estar ciente que, caso surjam necessidades atreladas às experiências dentro do hotel, ele não irá conseguir reportar-se diretamente à agência responsável pela compra. Diferentemente das agências tradicionais, na maioria das vezes, as agências online não possuem suporte para atender a essas necessidades dos clientes. O consumidor deve se certificar também se o site da compra é seguro do ponto de vista de proteção de dados pessoais e de transações financeiras. E, por fim, deve estar sempre atento à fraudes que possam existir na internet.

Quais são as principais precauções que o consumidor deve tomar ao fazer a reserva de hotéis pela internet?

Em primeiro lugar, a questão da segurança. É preciso se certificar se o site da compra é seguro e se todas as informações das ofertas são verídicas. Também é importante avaliar os comentários de outros hóspedes em diferentes plataformas, a fim de se certificar que os serviços que o hotel está oferecendo são confiáveis. Além disso, é importante que o consumidor não olhe apenas o preço, mas também a categoria do hotel para saber se os serviços que estão sendo apresentados no momento da compra são reais.

De que forma saber se a reserva está sendo feita de maneira segura, em sites confiáveis?

Existem várias formas de saber se um site é confiável ou não. Normalmente, o próprio sistema da internet emite um alerta e bloqueia a página que o consumidor esteja tentando acessar, caso ela não seja confiável. É importante verificar, ainda, se o site em que se pretende realizar a compra possui um selo de certificação. Outro fator que deve ser considerado no momento da compra é pesquisar se existem muitas reclamações e comentários negativos sobre a reputação da empresa em sites de compartilhamento de opiniões e reclamações.

De que forma o VisitNow funciona?

O VisitNow é direcionado para dois públicos: o hoteleiro e o cliente final, que reserva um quarto de hotel a lazer ou a trabalho. Para o público hotel, que é quem disponibiliza o quarto na nossa plataforma, não cobramos comissão. Temos uma modalidade de remuneração diferente das outras empresas e cobramos apenas uma taxa por noite para atualização da plataforma. Já para o público final, o nosso diferencial é que oferecemos um conceito de usabilidade voltado para a experiência do cliente. O cliente tem acesso às melhores opções de hotéis, a partir da sua geolocalização, e ganha descontos especiais. O cliente economiza na diária e tem mais dinheiro para gastar dentro do hotel, principalmente nos novos conceitos de hotéis com entretenimento e opções de consumo.

Atenção

Cuidados na hora de fazer uma reserva online de hotel:

. Certifique-se que o site da compra é seguro (se possui selo de certificação);

. Cheque se todas as informações das ofertas oferecidas são verídicas;

. Avalie comentários de outros hóspedes em diferentes plataformas sobre o hotel, como em sites de reclamações;

. Não olhe apenas o preço, mas também a categoria do hotel.