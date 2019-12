Cachorro feliz fora de casa

Os estabelecimentos do tipo hotel para cachorro costumam abrigar os animais por temporadas mais longas ou por poucos dias. São locais seguros, nos quais você pode deixar seu cão e seguir viagem de forma tranquila, sabendo que o melhor amigo de quatro patas será bem cuidado. O Bons Amigos Pet Hostel, por exemplo, que fica no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, tem os serviços de creche canina, hospedagem, natação, banho e pet shop.

O estabelecimento tem um cronograma de atividades que envolve recreação, socialização e exercícios, seguindo as filosofias do bem-estar e do enriquecimento ambiental. “A gente não força o cachorro, a gente o ensina. Não tem gaiola, nem na hora do banho, pois isso vai na contramão de quem trabalha com bem-estar animal. Pelo contrário, você dá opções para o cachorro, você mostra a ele. No próprio dia a dia, por exemplo, a gente vai conduzindo o animal para fazer xixi num local específico, e assim vamos ensinando e fazendo o treino de comportamento básico”, explica Vinícius Firmino, fundador do Bons Amigos Pet Hostel.

Quanto ao enriquecimento ambiental, ele e a esposa, Natália Holanda, também fundadora do estabelecimento, explicam que se trata de proporcionar um ambiente rico, com estímulos diferentes em várias áreas aos animais, aproximando-os das condições que encontrariam na natureza, caso não morassem em casas ou apartamentos. “Um ambiente que tenha estímulos, tocas, pontos onde ele possa se esconder, que tenha uma pedra por onde ele vai passar e vai sentir as texturas e os materiais diferentes nas patas. Passagens tubulares com barulho, passagem molhada”, cita Vinícius.

Dependendo do cachorro, incluem-se alguns períodos de adaptação, a exemplo de meio período ou algumas horas de creche. Leonardo Gonçalves/Divulgação

Avaliação

Para deixar seu animal no local, é importante agendar uma avaliação com antecedência. “Não trabalhamos com imediatismos, porque isso iria comprometer o bem-estar de todos os cães”, relata o fundador. Ele argumenta que a antecedência é necessária porque, na avaliação, que começa com uma conversa com os donos do animal, o cachorro é introduzido pouco a pouco no espaço.

“A gente coloca o cachorrinho em um ambiente específico da creche – sem incomodar a turma que já está lá dentro – para ver como ele vai se sentir, como vão ser as reações dele. Alguns cachorros têm medo, outros nunca pisaram na grama, e quando pisam, ficam desengonçados. Naquele momento, consigo ter uma ideia do cão, de como foi a criação dele, se foi muito mimado, se está muito humanizado. Assim, conseguimos trabalhar melhor e colocar nos dias que são mais calmos, para podermos dar mais atenção àquele cão, encaixá-lo na matilha da melhor forma possível”, pontua o profissional.

Natália complementa que, dependendo do cachorro, incluem-se alguns períodos de adaptação, a exemplo de meio período ou algumas horas de creche, para acompanhar a evolução do cão, vendo se ele vai perdendo aos poucos o medo, para ele se sentir bem e acolhido no ambiente. “É normal que o animal fique acuado e com medo quando vai a certos locais pela primeira vez. Não é normal permanecer com esse medo”, detalha a fundadora.

Ela lembra que o cartão de vacinas precisa estar em dia (virose, raiva, giárdia e gripe são obrigatórias); cadelas no cio não são aceitas e machos adultos, somente castrados.

Como cada cachorro tem uma adaptação diferente, ela sinaliza que o ideal seria buscar o local com um mês de antecedência à hospedagem.

Day care

No caso do Bons Amigos Pet Hostel, os cachorros podem ficar apenas um dia ou meio período na creche (serviço conhecido como day care) ou podem usufruir desse serviço e também dormirem lá – o que configura a hospedagem. Vinícius acrescenta que o day care é muito importante para os cães que vão passar uma temporada no empreendimento e para os que ficam fora do ambiente doméstico apenas por um turno ou um dia.

Conforme o fundador, as vivências nesse tipo de ambiente contribuem para que o cão não seja medroso, socialize bem e gaste energias. “Ele não vai ser um cão estressado, mas um animal equilibrado, em todas as esferas”, declara Vinícius.