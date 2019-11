Palestras #PartiuMercado acontecem neste sábado (30)

O Diário do Nordeste promove neste sábado, 30, o evento #PartiuMercado, que será realizado simultaneamente no Centro Universitário Fametro, Cuca Mondubim e Cuca Barra, de 8h às 11h. O projeto vai proporcionar aos participantes uma manhã de conhecimento e serviço para aqueles que estão procurando o primeiro emprego ou buscando caminhos para a vida profissional. As inscrições são gratuitas.

O evento encerra mais um ciclo do projeto que, anualmente, apresenta uma série de cadernos especiais, publicados semanalmente no jornal (confira conteúdo). “O #PartiuMercado este ano veio com a proposta de inovar: além dos oito fascículos com temáticas sobre o primeiro emprego, estágios, carreira e oportunidades para conquistar o mercado de trabalho em um cenário cada vez mais competitivo, os jovens terão a chance de ter acesso a uma manhã de prestação de serviços em três bairros de Fortaleza”, afirma Pollyana Brandão, Gerente e Projetos e Eventos do Diário do Nordeste.

Neste ano, pela primeira vez, o projeto realizará palestras gratuitas que serão ministradas por Haroldo Guimarães, Wladson Sidney e Fabiana Lira. “Os eventos contarão com a presença simultânea de palestrantes que irão orientar sobre tendências, novas profissões que estão surgindo, dica de como fazer o currículo e como esses jovens poderão buscar sua inclusão no mercado de trabalho se diferenciando dos seus concorrentes”, destaca Pollyana Brandão.

De acordo com a gestora, além das palestras, serão ofertadas oficinas e serviços gratuitos, como cadastro no programa Aprendiz Legal, orientação profissional, cadastro e encaminhamento pelo SINE, consultoria do CIEE e cadastro para retirada da carteira de trabalho.

Palestras

“Seis Sabedorias que Transformam” é o título da palestra que será ministrada por Haroldo Guimarães, no Centro Universitário Fametro. Haroldo é advogado, conferencista, consultor empresarial e ator, célebre pela sua participação na comédia Cine Holliúde. Para participar desta palestra, inscreva-se aqui.

No CUCA Mondubim, Wladson Sidney vai falar sobre a “Coragem para ser estranho”. Wladson é empresário, empreendedor social, articulista em empregabilidade, ator e palestrante. Para participar desta palestra, inscreva-se aqui.

Já no CUCA Barra, Fabiana Lira vai ministrar a palestra “Quero trabalhar! Como preparar minha carreira profissional?”. Fabiana Lira é professora da Universidade de Fortaleza e consultora de RH. Para participar desta palestra, inscreva-se aqui.

Programação

#PartiuMercado

Quando: 30/11

Horário: 8h às 11h



Palestra: “Seis Sabedorias que Transformam” – Haroldo Guimarães

Local: Unifametro

Palestra: “Coragem para ser estranho” – Wladson Sidney

Local: Cuca Mondubim

Palestra: “Quero trabalhar! Como preparar minha carreira profissional?” – Fabiana Lira

Local: Cuca Barra

Oficinas educativas (curta duração, com formação de turmas)

1) Construindo Meu Currículo – Minha imagem pessoal

2) Meus talentos – Minha profissão



Feira de serviços (durante o evento com atendimento sequencial)

• CIEE: cadastro no programa Aprendiz Legal

• SINE: Cadastro, Verificação e Orientação Profissional

• CDL: Consulta ao SPC e Cadastro Positivo