Moraes pede esclarecimentos sobre arma de fogo de Bolsonaro apreendida no DF
Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) deu 24 horas para defesase pronunciar sobre o caso.
Após uma arma de fogo de propriedade de Jair Bolsonaro ser apreendida em uma blitz, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa do ex-presidente preste esclarecimentos sobre o caso em até 24 horas. A medida foi estipulada nesta terça-feira (16).
A arma de fogo foi apreendida na noite de segunda-feira (15) durante uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Conforme a decisão de Moraes, a arma foi apreendida às 23h30 quando um Honda Civic foi parado em um ponto de bloqueio no Pistão Norte, em Taguatinga.
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Durante a abordagem, o motorista se identificou como servidor do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) e disse que a arma pertencia ao ex-presidente.
Desde o dia 24 de março, Bolsonaro está em prisão domiciliar humanitária. Na data, ele deixou o Hospital DF Star, em Brasília, após ser internado para tratar um quadro de pneumonia bacteriana.
Arma foi apreendida e motorista foi conduzido para delegacia
Na blitz, os policiais localizaram um carregador sobressalente da pistola, modelo Glock 9 milímetros (mm). O motorista, que afirmou ter recebido a arma por causa de uma pane, foi conduziro para a delegacia.
Ele disse que pegou a pistola na segunda (15), para realizar reparo, e que devolveria o item ainda já nesta terça-feira (16).
Esclarecimentos pedidos por Moraes
Moraes pediu que a defesa de Bolsonaro explicasse:
- Por que o ex-presidente mantinha uma arma de fogo em casa, com carregador sobressalente;
- Por que às vésperas do encerramento do período de 90 dias concedido à título de prisão domiciliar humanitária, Bolsonaro solicitou a realização de reparo no armamento.
Já para o tenente-coronel Allenson Nascimento Lopes, responsável pelas medidas de segurança do regime domiciliar humanitário, Moraes pediu que ele esclarecesse se a ordem judicial de revista nos carros que saem da residência de Bolsonaro está sendo cumprida integralmente.