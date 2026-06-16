Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Moraes pede esclarecimentos sobre arma de fogo de Bolsonaro apreendida no DF

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) deu 24 horas para defesase pronunciar sobre o caso.

Escrito por
e
PontoPoder
Imagem do ministro Alexandre de Moraes para uma matéria sobre Moraes dá 24 horas para Bolsonaro explicar arma apreendida em blitz.
Legenda: A decisão de Moraes aponta que a arma foi apreendida às 23h30 da última segunda-feira (15).
Foto: Gustavo Moreno / STF.

Após uma arma de fogo de propriedade de Jair Bolsonaro ser apreendida em uma blitz, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa do ex-presidente preste esclarecimentos sobre o caso em até 24 horas. A medida foi estipulada nesta terça-feira (16). 

A arma de fogo foi apreendida na noite de segunda-feira (15) durante uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Conforme a decisão de Moraes, a arma foi apreendida às 23h30 quando um Honda Civic foi parado em um ponto de bloqueio no Pistão Norte, em Taguatinga. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de Flávio em prisão domiciliar

teaser image
PontoPoder

Flávio Bolsonaro e Michelle lançam no Ceará as pré-candidaturas de Alcides e Priscila ao Senado

Durante a abordagem, o motorista se identificou como servidor do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) e disse que a arma pertencia ao ex-presidente.

Desde o dia 24 de março, Bolsonaro está em prisão domiciliar humanitária. Na data, ele deixou o Hospital DF Star, em Brasília, após ser internado para tratar um quadro de pneumonia bacteriana.

Arma foi apreendida e motorista foi conduzido para delegacia

Na blitz, os policiais localizaram um carregador sobressalente da pistola, modelo Glock 9 milímetros (mm). O motorista, que afirmou ter recebido a arma por causa de uma pane, foi conduziro para a delegacia. 

Ele disse que pegou a pistola na segunda (15), para realizar reparo, e que devolveria o item ainda já nesta terça-feira (16).

Esclarecimentos pedidos por Moraes

Moraes pediu que a defesa de Bolsonaro explicasse: 

  • Por que o ex-presidente mantinha uma arma de fogo em casa, com carregador sobressalente; 
  • Por que às vésperas do encerramento do período de 90 dias concedido à título de prisão domiciliar humanitária, Bolsonaro solicitou a realização de reparo no armamento.

Já para o tenente-coronel Allenson Nascimento Lopes, responsável pelas medidas de segurança do regime domiciliar humanitário, Moraes pediu que ele esclarecesse se a ordem judicial de revista nos carros que saem da residência de Bolsonaro está sendo cumprida integralmente.

 

 

Assuntos Relacionados
Foto de Eduardo Bolsonaro.
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro é condenado pelo STF a quatro anos e dois meses de prisão

O colegiado aplicou a pena de quatro anos e dois meses de prisão, em regime inicial semiaberto.

Redação
Há 31 minutos
Imagem do ministro Alexandre de Moraes para uma matéria sobre Moraes dá 24 horas para Bolsonaro explicar arma apreendida em blitz.
PontoPoder

Moraes pede esclarecimentos sobre arma de fogo de Bolsonaro apreendida no DF

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) deu 24 horas para defesase pronunciar sobre o caso.

Redação e Agência Brasil
Há 40 minutos
Domingos Neto em mesa da Câmara dos Deputados. Ele fala ao microfone.
PontoPoder

Deputado Domingos Neto é eleito presidente da Comissão Mista de Orçamento

O parlamentar cearense foi indicado pelo líder do PSD na Câmara, Antônio Brito (BA)

Redação
Há 1 hora
Mesa redonda de um Plenário, com diversas cadeiras vagas e alguns poucos parlamentares sentados.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova prorrogação do Plano Municipal de Educação até 2027

A proposta considera a necessidade de assegurar a continuidade das políticas públicas educacionais até a adequação da legislação municipal ao Plano Nacional de Educação, sancionado neste ano.

Milenna Murta* e Bruno Leite
Há 1 hora
Homem de terno escuro e camisa branca faz uma apresentação em um palco, segurando um microfone em uma das mãos e um controle remoto na outra. Ao fundo, há uma tela azul com um logotipo circular desfocado relacionado a um seminário do setor. O palestrante aparece em destaque, gesticulando durante sua fala.
PontoPoder

Seminário de Gestores: diretor da Quaest aponta tendências e desafio de driblar 'crise de confiança'

Segundo o especialista, a ideologia política determina em quais fontes de informação o cidadão confia.

Ingrid Campos
16 de Junho de 2026
Foto de painel mediado por Soraia Victor no Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026.
PontoPoder

Seminário de Gestores Públicos: especialistas debatem Nova Lei de Licitações e o papel dos prefeitos

A conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) Soraia Victor foi a moderadora do painel realizado nesta terça-feira (16).

Bruno Leite
16 de Junho de 2026
Foto de estação do Metrofor em Fortaleza.
PontoPoder

Alece aprova criação de 51 cargos no Metrofor para nova convocação de concursados

Medida foi aprovada em regime de urgência após oposição voltar atrás de pedido de vistas.

Marcos Moreira
16 de Junho de 2026
Ciro Gomes ouvindo pergunta de repórter durante entrevista. Ele é filmado por um celular.
PontoPoder

TRE-CE revoga liminar e libera volta de propaganda do PSDB com Ciro Gomes no rádio e na TV

Os desembargadores não entraram no mérito da ação. Eles acolheram preliminares processuais apresentadas pela defesa do tucano.

Igor Cavalcante
16 de Junho de 2026
Imagem mostra ônibus da cor azul sendo rebocado após acidente que matou jovens atletas de basquete.
PontoPoder

Alece e CMFor prestam minuto de silêncio em homenagem a atletas de time de basquete

Os vereadores de Fortaleza também homenagearam a jovem Maria Eduarda, que morreu após ser lançada de uma ponte sem equipamento de segurança.

Milenna Murta*
16 de Junho de 2026
Giordanna Mano concede entrevista ao PontoPoder.
PontoPoder

Giordanna Mano reafirma pré-candidatura de Junior Mano ao Senado e descarta vetos

A ex-prefeita de Nova Russas participou da XIV edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 e apresentou as iniciativas municipais para inclusão e acolhimento de crianças autistas.

Igor Cavalcante
15 de Junho de 2026
Homem de cabelos grisalhos curtos e barba aparada fala ao microfone em uma tribuna de madeira, durante uma sessão em ambiente institucional. Ele veste terno escuro, camisa preta e gravata cinza clara, apoiando as duas mãos sobre o púlpito, onde há folhas de papel e um celular. Ao fundo, há uma parede com revestimento amadeirado claro e, à esquerda da imagem, uma bandeira com detalhes em vermelho, amarelo, branco, verde e azul.
PontoPoder

Com chapa única e votos da oposição, Chico Joia Jr. é reeleito presidente da Câmara de Sobral

A posse da nova Mesa Diretora será em janeiro de 2027.

Ingrid Campos
15 de Junho de 2026
Rholden Queiroz, presidente do TCE, discursa em microfone.
PontoPoder

Presidente do TCE-CE defende IA na gestão pública: ‘Não dá para falar de gestão sem tecnologia’

Rholden Queiroz destacou que ferramentas já auxiliam o TCE-CE na análise de licitações e devem ser ampliadas para aproximar cidadãos.

Igor Cavalcante
15 de Junho de 2026
Governador Elmano de Freitas durante entrevista coletiva no XIV Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026.
PontoPoder

Elmano cita ‘grandeza’ de Roberto Pessoa em receber Ciro: 'Sabe diferenciar o que é disputa política'

Encontro entre o prefeito e o ex-ministro aconteceu durante o São João de Maracanaú.

Marcos Moreira
15 de Junho de 2026
Foto do governador Elmano de Freitas no Seminário de Gestores Públicos 2026.
PontoPoder

Seminário de Gestores Públicos: Elmano pede valorização de 'experiências exitosas que o Ceará tem'

Governador do Ceará abriu XIV Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 com palestra magna.

Bruno Leite
15 de Junho de 2026
Palanque do Seminário de Prefeitos, o governador Elmano de Freitas aparece em pé.
PontoPoder

Seminário de Prefeitos 2026 reúne gestores públicos em Fortaleza para discutir futuro das cidades

O evento segue com programação até a terça-feira (16), no Centro de Eventos do Ceará.

Milenna Murta*
15 de Junho de 2026
Ciro Gomes de camisa social azul-clara caminha por uma rua durante atividade pública ao ar livre, cercado por outras pessoas.
PontoPoder

Após pedido do PT, Justiça Eleitoral suspende propaganda do PSDB com Ciro Gomes no rádio e na TV

Desembargador eleitoral entendeu haver risco de 'dano ao equilíbrio do processo democrático' e estabeleceu multa de R$ 20 mil por descumprimento.

Luana Barros
15 de Junho de 2026
Ciro Gomes e Roberto Pessoa se cumprimentam durante São João do Maracanaú.
PontoPoder

Ex-adversários políticos, Ciro Gomes e Roberto Pessoa retomam diálogo: 'Amigo antigo'

Políticos se encontraram no São João de Maracanaú, onde o tucano cumpriu agenda de pré-campanha ao Governo do Ceará.

Marcos Moreira
14 de Junho de 2026
Balança dourada, símbolo do Direito, em cima de livro de capa vermelha.
PontoPoder

Com polêmicas nas reformas familiares, votação do Código Civil é adiada no Senado

O prazo para encerrar a Comissão Temporária passa a ser no final desta legislatura.

Milenna Murta*
14 de Junho de 2026
Cinco pessoas do PSTU posam para foto em evento de pré-candidatura num auditório. Um veste camisa vermelha, uma mulher e dois homens camisa verde e amarela e outro uma blusa branca com o escrito Palestina Livre.
PontoPoder

PSTU confirma Zé Batista como pré-candidato ao Governo do Ceará em 2026

Sindicalista já disputou a vaga de chefe do Executivo estadual em 2022.

Redação
13 de Junho de 2026
Jogadores da seleção brasileira de futebol comemoram juntos próximo à bandeirinha de escanteio durante uma partida. Vestidos com uniforme amarelo e azul, os atletas se abraçam e levantam os braços diante de uma arquibancada lotada de torcedores brasileiros ao fundo.
PontoPoder

CPI, combate ao racismo e prêmio para jogadores: como a Copa do Mundo aparece na política

O PontoPoder fez um levantamento sobre propostas apresentadas no Congresso Nacional desde o último mundial, em 2022.

Luana Barros
13 de Junho de 2026