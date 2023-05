O significado do 13 de maio para o povo negro

Para alguns, o problema racial no Brasil foi resolvido com a abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888. A Lei Áurea Nº 3.353, sancionada pela Princesa Isabel, concedeu liberdade aos escravizados, pois fim a mais de trezentos anos de trabalho forçado e outras violências contra de homens e mulheres traficados da África para produzir riquezas e erguer esse Pais como nação.

Importa saber o que significa na memória do povo negro a luta em busca de liberdade e as circunstâncias na qual ela ocorreu como esforço para garantir sua humanidade. Para o poeta Oliveira Silveira a Liberdade foi sem asas, haja vista que a Abolição foi inconclusa, não veio acompanhada de reparação que oportunizasse a inserção da massa dos ex escravizado na sociedade.

Os senhores de escravos não arcaram com nenhuma indenização e o Estado não investiu em medidas de inclusão, pois considerou que a partir daquela data estava liquidada a dívida para com os ex-cativos. Portanto, o futuro do povo negro, para sorte ou azar, dependeria exclusivamente dos seus esforços individuais.

Legenda: A Lei Áurea Nº 3.353 sancionada pela Princesa Isabel concedeu liberdade aos escravizados Foto: Shutterstock

A forma como se deu a abolição da escravatura no Brasil deixou marcas e assistimos até os dias atuai as severas consequências inscritas nos índices de desigualdades e desequilíbrios raciais em áreas importantes, como inserção no mercado de trabalho. Concentra-se nesse grupo étnico os maiores índices de desemprego, subemprego, baixos salários, demonstrando desequilíbrio entre os salários considerando raça/cor e gênero.

No segundo trimestre de 2020 a média geral do salário era de R$ 2.426,00. Quando desagregados os dados por raça gênero, o salário do homem branco: R$3.467,00; mulher branca: R$ 2.646; homem negro: R$ 1.950 e, com diferença maior, as mulheres negras: R$1.573.

Acresce as dificuldades de acesso a saúde e educação, falta de moradia digna, violência policial, violência contra as mulheres e jovens negros, encarceramento em massa, não titulação das terras quilombolas, insegurança alimentar dentre outros problemas.

A escravidão não só se apropriou da força de trabalho dos capturados para a escravização e super exploração da mão de obra, mas também lhes retirou a dignidade pela forma desumana como operou sob bases de muita violência. Invalidou, desprezou modos de ser, de viver e entender o mundo, as religiosidades.

O resultado desse apagamento e aniquilamento de suas contribuições, a riqueza histórica e cultural fez com que representantes dos movimentos negros na cena contemporânea tecessem severas críticas ao processo de abolição da escravatura e a forma como é celebrada.

Reafirmaram a necessidade de reparação histórica e por direitos. O 13 de maio foi ressignificado como marco oficial de denúncia do racismo e de luta por políticas públicas de enfrentamento as desigualdades raciais. Afinal é imprescindível a visibilidade da história de luta e resistência que o povo negro empreendeu pela sua libertação.