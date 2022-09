Polarização: no Nordeste não tem disso não

São muitos sotaques, muitas expressões diferentes, uma mudança significativa em cada faixa do mapa, cada uma tem sua moda ou comida, do sertão ao litoral há uma distância que nem Euclides da Cunha calcula.

Ao chegar no agreste, valei-me, há uma paisagem transitória, outro mundo, o meio do caminho entre o sol e a chuva. Ainda tem a zona da mata, de terra escura, massapê da cana-de-açúcar.

São muitos Nordestes, do pós-moderno ao caricato da novela. Há até uma canção de Belchior que o põe na conta de uma certa criação fictícia - nunca houve, não existe, conheço o meu lugar.

Só o professor Durval Muniz de Albuquerque Jr., colega de coluna neste jornal, consegue abarcar todas as possibilidades teóricas no seu livro "A Invenção do Nordeste e outras artes". Recomendo a conterrâneos e estrangeiros.

Não é de hoje, porém, que essa região de "paraíbas" (como se refere o presidente Bolsonaro ao atacar os governadores da área), mantém um traço em comum: a preferência eleitoral pelo ex-presidente Lula ou indicados pelo petista, como Dilma Roussef (2010 e 2014) e Fernando Haddad em 2018.

Segundo a última pesquisa do instituto Datafolha, Lula tem 58% e o candidato do PL só alcança 24%. É a única região onde a polarização, marcada pela disputa palmo a palmo, não prospera. No Norte do país, o jogo se equilibra, com 42% (Lula) a 39% (Bolsonaro). No Centro-Oeste, 39% a 35%; Sudeste apresenta 41% a 35% e no Sul, 37% a 35%.

Nem mesmo a análise mais avexada e preconceituosa de que o Auxílio Brasil teria um efeito mais forte no Nordeste, por causa das carências econômicas, vingou nos nove estados que possuem 27% dos eleitores brasileiros.

O bolsonarismo não se cria em terras nordestinas. Ao ponto do nome do presidente ser escondido até mesmo pelos políticos aliados que concorrem ao Congresso ou aos governos estaduais.

Polarização? No Ceará não tem disso não, como diz a música do pernambucano Guio de Moraes, gravada em 1950 por Luiz Gonzaga. No Nordeste, seja o do baião-de-dois ou da casquinha de caranguejo, não tem disso não, camarada.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

