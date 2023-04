A peleja do Nordeste e o desembargador da “cultura superior”

Poderia citar agora, assim de cabeça, no improviso, sem buscar no Google, nomes como Luiz Gonzaga, Nise da Silveira, Lia de Itamaracá, Ariano Suassuna, Dandara, Patativa do Assaré, Ferreira Gullar, Maria Firmina dos Reis, Chico Science, Torquato Neto, Lázaro Ramos, Gilberto Gil, Gal Costa, Margareth Menezes, Paulo Diniz, Mãe Menininha do Gantois, Raul Seixas, Suyane Moreira, Aurélio Buarque de Holanda, Frei Caneca, Zagalo, Reginaldo Rossi, Anastácia, Isis Broken, Baco Exu do Blues, Jackson do Pandeiro, Bell Puã, Dragão do Mar, Cátia de França, Zumbi dos Palmares, Zé Brown, João Gilberto...

Poderia gastar todo espaço com essa lista de nordestinos e nordestinas que daria a volta ao mundo em 80 dias. Não é o caso, afinal de contas não se trata de uma disputa ou gincana de personalidades nascidas em uma determinada região do país. O maranhense Flávio Dino, ministro da Justiça, já deu a resposta merecida. Ele acionou o Ministério Público contra o desembargador Mário Helton Jorge, o homem que cismou em dizer que o Paraná “tem nível cultural superior ao Norte e ao Nordeste”.

Caetano Veloso, Karim Aïnouz, Cego Aderaldo, Belchior, Fagner, Ednardo, Zabé da Loca, Kleber Mendonça Filho, Luna Vitrolira, Augusto dos Anjos, Miró, Alcione, Osman Lins, Hilton Lacerda, Castro Alves, Glauber Rocha, Mário Faustino, Mocinha de Passira, Ivete Sangalo, Conde do Brega, Bráulio Tavares, BaianaSystem, Renato Aragão, Gilberto Freyre, Humberto Teixeira, Moreira Campos, Halder Gomes, Lenine, Waldick Soriano, Hermeto Paschoal, Wagner Moura, Ronaldo Correia de Brito, Anísio Teixeira, Rachel de Queiroz, Irmã Dulce, Enme Paixão, Dorival Caymmi, Rosemberg Cariry...

Poderia seguir, citando de cor e salteado, até o fim dos tempos. Não vem ao caso. Melhor expor o argumento de Flávio Dino para acionar o desembargador paranaense: “Precisamos de uma Justiça antirracista no Brasil. E por isso vamos enviar ao CNJ e ao MPF o caso do desembargador que propagou que um Estado tem “nível cultural superior” a outras regiões, em abordagem discriminatória. Consideramos que a conduta pode ser enquadrada na Lei 7716/89”. Segundo o ministro, o episódio pode configurar racismo.

Otto, Criola Beat, Amelinha, Fernando Catatau, Bárbara de Alencar, Sidney Rocha, Maria da Penha, Marta, Joel da Silveira, Marcelo Gomes, Cremilda, Paulo Freyre, Djavan, Carlinhos Brown, Sivuca, Only Fuego, Graciliano Ramos, Eddie, Itamar Vieira Junior, Zé Ramalho, Jarid Arraes, Karina Buhr , Pantera Bl4ck, Pitty, Mundo Livre S/A, Cida Pedrosa, Alceu Valença, Bruno de Castro, João Câmara, Célia Dias, Raimundo Carrero, Sousândrade, Socorro Acioli, Zeca Baleiro, Mastruz com Leite, Sérvulo Esmeraldo, Abidoral e Pachelly Jamacaru, Isaar, Azulão, Dominguinhos, João do Crato, Silvero Pereira, Chico Anysio...

Manuel Bandeira, As Travestidas, João Cabral de Melo Neto, Lira Neto, Espedito Seleiro, Mocinha de Passira, Lourival Batista, Geraldo Azevedo, Kátia Tapeti, Oliveira de Panelas, Pinto do Monteiro, Cláudio Assis, Preto Zezé, Renata Pinheiro, Jomard Muniz de Britto, Falcão, Maria Bethânia, Chico Cesar, Marinês (e sua gente), Elba Ramalho, Marcelino Freire, Nação Zumbi, Pitty, Celso Furtado, dom Hélder Câmara, José Lins do Rego, Jorge Amado, Cícero Dias, Paulo Caldas, Lírio Ferreira, Ana Miranda, Devotos, Alessandra Leão, Junior Barreto, Ortinho, Rodger, Téti, Pessoal do Ceará...

Seguiria por dias e noites, mesmo sob o risco de cometer falhas importantes na minha lista, afinal de contas temos uma fartura sem fim de personalidades e artistas de todos os naipes. Melhor parar por aqui. Antes uma pergunta para corrigir eventuais injustiças: quem você acha que ficou de fora das minhas citações? Desembuche.

