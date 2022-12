A lição de casa que o Ceará tem pra ensinar

No Ceará tem disso sim, Gonzagão, e aqui pego o mote clássico do seu forró picaresco, para me gabar dos feitos educacionais dos conterrâneos cearenses. Da merendeira de Ararendá, sob a benção dos indígenas Tabajaras, às autoridades do Cambeba. Dos professores e professoras de Novo Oriente, Pires Ferreira, Massapê, Mucambo, Quixeramobim de Antônio Conselheiro... e Cruz, sobretudo Cruz, esse nome tão simbólico sobre os ombros dos heróis e das heroínas das salas de aula.

Cato aqui no listão apenas alguns municípios que revelam uma gente sábia e sabida, mas poderia encher esse jornal todo de casos exemplares. Segundo o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), o Ceará tem 87 das 100 melhores escolas públicas nos anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano.

Não é truque ou arte de improviso, não tem mágica de vapt-vupt, caro professor Raimundo, o resultado é um projeto de décadas, que emplacou o ex-governador Cid Gomes (PDT) no Ministério da Educação (gestão Dilma) e agora coloca o senador Camilo Santana (PT) como provável titular do mesmo cargo no período Lula 3. Izolda Cela, professora que guiou o sucesso cearense como secretária de Educação de 2007 a 2014, deve dirigir o ensino básico — candidata natural a virar ministra ao longo do mandato petista.

A mesma professora, que substituiu Camilo no comando do Estado, sancionou agora a lei da universalização do tempo integral no Ensino Fundamental em todas as escolas públicas dos 184 municípios. É um avanço que deixará a Terra da Luz na pegada do iluminismo. Mire-se no exemplo, Brasil inteiro.

Citei apenas o Ideb, óbvio, para ficar no barro do chão do básico tão importante, mas você pode pegar qualquer outro índice. Verá o êxito das escolas cearenses. Mesmo em olímpiadas e outras gincanas nacionais para alunos de todas as disciplinas. O plano se reflete para tudo que é banda. Nos exames do ITA, a “terra bárbara” é campeoníssima — 62 aprovados, superando São Paulo (52) e Rio de Janeiro (12).

Tem cearense até na lua, diz a nossa lenda cigana, e cearense sabido, meu caro Chico Anysio. E o salário, ó, deve sempre valer uma vida digna aos professores. Sem eles, a gente não desarna.

(Dedico esta coluna à minha irmã Maria Rivânia, professora da rede pública em Fortaleza, e à dona Heroína Taveira (em memória), primeira mestra, lá em Santana do Cariri, na escola municipal que funcionava debaixo dos pés de cajarana do Sítio das Cobras).

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.